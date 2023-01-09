Главный совет - не пытайтесь открыть замерзшую дверь машины во что бы то ни стало.

Зимой автомобилисты сталкиваются с дополнительными, не всегда приятными, вызовами. И один из таких - необходимость открыть замерзшую дверь в машине.

Эта досадная ситуация может оказаться весьма неприятной, особенно когда нужно срочно куда-то ехать, а дверь в машине не открывается. Давайте разберемся, что делать в таких случаях.

Ранее мы рассказывали, как прогреть двигатель перед запуском в мороз, чтобы автомобиль не сломался.

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Как открыть дверь машины, если она замерзла

Сперва следует убедиться, что ни одна дверь машины не открывается, даже если это багажник. Вряд ли примерзли все - какая-то откроется точно - обычно та, которая реже всего используется. Возможно, потребуется чуть больше усилий, чем обычно, но не перестарайтесь, чтобы не сломать ручку. Главное - попасть внутрь и завести двигатель, чтобы прогреть машину изнутри и, при возможности, перегнать ее в теплое место, где оставить на несколько часов.

Иногда случается так, что замерзают уплотнители или дверные замки из-за скопившейся влаги. Если проблема в этом, то чтобы открыть замерзшую дверь авто, обычно достаточно слегка постучать по ее периметру. Также можно нажимать на дверь, чтобы лед на резинках растрескался.

Если открыть замерзшую дверь автомобиля не удалось даже после того, как она отогрелась, то проблема может крыться глубже и придется ехать в автосервис.

Замерзла дверь в машине - чего лучше не делать

Популярными "дедовскими" советами до сих пор являются прогревание феном или поливание кипятком. Только подойдут они разве что к старым автомобилям того же советского автопрома. А вот механизмы современных автомобилей не такие, как были раньше. К тому же, далеко не все владельцы авто знают, где именно нужно греть.

Более того, горячий фен может повредить лакокрасочное покрытие из-за резкого перепада температур. К такому же эффекту приведет горячая вода. Более того, она быстро остынет и замерзнет, лишь ухудшив и без того нервную ситуацию. Дуть ртом на замок тоже бессмысленно - тепла растопить лед не хватит, но пар быстро замерзнет.

Что точно не стоит делать, если замерзла дверь машины - прилагать излишние усилия. Будь-то попытки силой повернуть ключ или слишком усердно дергать ручку.

Можно встретить советы, мол нагреть ключ зажигалкой, и пока он горячий, вставить в замок. Но применять его на практике надо осторожно: ключ может содержать пластиковые детали, которые попросту расплавятся. Также не стоит засовывать в замочную скважину посторонние предметы - они сами могут сломаться и застрять, или повредить механизмы замка.

Замерзла дверь на машине - как открыть

Справиться с примерзшими к кузову резиновыми уплотнителями или влагой в личинке замка и открыть дверь автомобиля действительно можно самостоятельно. Но проблемы может возникнуть с другими механизмами.

Например, лед из-за конденсата может образоваться в тросовых соединениях, приводящих в движение механизмы двери. Конденсат в них появляться не должен, но время не щадит никого.

Если замерз конденсат в этих тросиках, отогреть их тем же феном извне не получится. А из-за слишком сильного дергания ручки они могут и вовсе оторваться. И тогда даже если лед растает, дверь в машине не откроется и придется ехать в сервис, где эти тросики заменят.

Дверь в машине не закрывается - что делать

А вот если дверь в машине не закрывается, это может означать, что из-за замерзания смазки из замка двери не выскакивает защелкивающаяся "собачка". В такой ситуации необходимо хорошенько прогреть машину и затем снова попробовать открыть/закрыть дверь. Если смазка отогрелась, "собачка" скроется и дверь легко закроется.

Но главный совет - не пытайтесь открыть замерзшую дверь машины во что бы то ни стало. Несколько поездок на такси обойдутся дешевле, чем будущий ремонт в автосервисе.

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