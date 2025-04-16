Эксперты рассказали, что нужно сделать с картофелем перед приготовлением, чтобы пюре было вкусным и таяло во рту.

Для вкусного пюре недостаточно просто бросить картофель в кастрюлю с водой и сварить его. Британские кулинары утверждают, что использование одного простейшего ингредиента перед приготовлением овоща помогает улучшить текстуру блюда. Специалисты поделились лайфхаком, как сделать картофельное пюре пышным и гладким.

Напомним, ранее мы рассказывали, как хранить укроп и петрушку, чтобы они месяцами были свежими.

Как улучшить картофельное пюре

Кулинарные эксперты утверждают, что для того, чтобы получить легкую и пушистую текстуру, корнеплод перед приготовлением нужно замочить в холодной воде, пишет британский таблоид Express.co.uk.

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Специалисты по картофелю из Potato Goodness объясняют: "Замачивание картофеля в воде помогает удалить излишки крахмала, который препятствует равномерному приготовлению картофеля, а также создает липкую или клейкую текстуру на внешней стороне овоща".

Холодную воду, по словам экспертов, нужно использовать потому, что горячая вступает в реакцию с крахмалом и затрудняет его отделение от картофеля. Нарезанный и очищенный картофель рекомендуют замачивать в холодной воде не менее, чем на 30 минут перед приготовлением, но можно оставить и дольше.

Издание Simply Recipes и вовсе советует использовать для замачивания овоща ледяную воду. "Наполните большую миску холодной водой и горстью льда. Положите очищенный картофель в воду и дайте ему настояться не менее 30 минут, хотя идеальный вариант - один час", - говорят эксперты.

Затем нужно аккуратно вынуть картофель руками или с помощью сита, чтобы не задеть крахмал на дне миски. Пюре получается намного легче и пушистее, чем если бы его готовили без замачивания.

Для чего в картофельное пюре добавляют яйцо

Некоторые хозяйки, чтобы получить вкусное воздушное пюре, также добавляют в него сырое яйцо. Как это сделать:

нужно приготовить пюре и дать ему немного остыть;

вбить яйцо и перемешать.

Важно: перед тем, как добавить в пюре, яйцо советуют помыть с содой и обдать кипятком. Для детского пюре сырое яйцо не стоит использовать.

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