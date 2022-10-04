Ценят их не только сторонники народной медицины, но и огородники/садоводы.

Что делать с листьями грецкого ореха – этим вопросом задаются многие люди, возле дома которых растет это дерево. УНИАН делится советами.

Листья грецкого ореха богаты эфирными маслами и витаминами, их активно используются как в питании, так и в хозяйстве.

Для чего используют листья грецкого ореха

Для употребления в пищу листья заготавливают, высушивая на солнце. Это стоит делать в июне, когда они еще не развились до конца. Настои, мази, отвары, чаи – что только не готовят из ореховых листьев.

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Ценят их не только сторонники народной медицины, но и огородники/садоводы. Последние используют золу из опавших ореховых листьев для подкормки растений.

Листья ореха как удобрение

Можно ли удобрять огород листьями ореха? Да, но с осторожностью. Листья ореха содержат юглон. Это вещество обладает антибиотическим свойством. Но также оно делает листья грецкого ореха практически ядовитыми для некоторых растений – юглон подавляет их рост.

Нейтрализовать его действия можно, сжигая листья. Зола идеально подходит для удобрения кислотной почвы, можно удобрять фруктовые кусты и кусты малины, клубники. Но использовать золу из листьев ореха в нейтральной или щелочной почве не стоит, так как это приведет к ее ощелачиванию.

Листья грецкого ореха – польза и вред

Считается, что листья ореха, содержащие хиноны, флавоноиды, витамины (С, В1), кислоты (элаговую, галусовую и кофейную), обладают противовоспалительным и противомикробным действием, снижают уровень сахара в крови. Их употребляют в пищу в виде настоев и чая.

Чтобы приготовить чай из листьев грецкого ореха, их стоит залить холодной водой, поставить на плиту и кипятить 3-5 минут. На 250 миллилитров воды используют 2 чайных ложки высушенных листьев.

Их можно купить в магазинах и аптеках, или же приготовить самостоятельно, высушив собранные в мае-июне листья на солнце, избегая их почернения.

Чай из листьев грецкого ореха можно пить при воспалительных заболевания кишечника и поносах. Также чай можно использовать для промывания глаз при конъюнктивите и полоскания рта при стоматите.

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