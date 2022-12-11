Люди придумали множество способов, как заварить кофе и получить божественный ароматный напиток.

Кто же не любит этот ароматный и волшебный запах с утра - запах свежесваренного кофе. Но бегать постоянно в кофейню за порцией любимого напитка не всегда есть возможность - это и время, и деньги.

А что делать, если не можешь себе отказать в этом удовольствии? Выход, как всегда, максимально прост – сварить самому.

УНИАН разбирался, в чем лучше приготовить кофе и как это сделать без турки в домашних условиях.

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Ранее мы говорили о том, что делать при передозировке кофеина в организме.

В чем лучше приготовить кофе - секреты

Турка считается идеальной емкостью для приготовления кофе. Ее можно использовать на плите, на газу, поэтому кофе в домашних условиях можно приготовить без хлопот. При этом самыми лучшими считаются медные и мельхиоровые турки.

В чем варить кофе на плите - варианты

Если у вас нет турки, то это не беда. Для заваривания ароматного кофе можно использовать широкую металлическую кружку или даже кастрюльку.

В этом случае необходимо сначала прогреть на плите посуду для кофе, после чего засыпать молотые зерна и залить водой. Варить напиток лучше на медленном огне. Как только вода начинает подыматься, то посуду необходимо убрать. Ритуал обычно повторяют трижды.

В чем можно сварить кофе, кроме турки - многообразие выбора

Человечество придумало уйму способов приготовить кофе, среди них как проверенные веками, так и инновационные методы.

Самое простое, что можно придумать - купить кофемашину. Их выбор сейчас огромен - у них различные технические характеристики и выбрать можно на любой кошелек. Такие машины позволяют приготовить все - от ристретто до латте.

Второй не менее простой способ готовить дома кофе - капельная кофеварка. Напиток получается очень насыщенный, с высоким уровнем кофеина. Правда, в этом случае можно рассчитывать только на эспрессо или американо, куда можно еще добавить молоко.

Среди быстрых методов приготовить кофе очень популярна гейзерная кофеварка. Если немного набить руку, то напиток получается крепким и ароматным

Один из незаурядных вариантов заварить кофе - использовать френч-пресс. Он популярен, потому что время на приготовление напитка надо немного - сего лишь около пяти минут. Стоит отметить, что в этом случае не подойдут зерна мелкого или среднего помола.

Близкий родственник френ-пресса - аэропресс, в котором используется фильтр из бумаги. Он качественно отделяет напиток от гущи.

Более изощренный, но очень эффектный способ получить бодрящий напиток - вакуумная кофеварка. Во время закипания вода попадает из нижней емкости в верхнюю, где в неё попадает молотые зерна кофе. Благодаря вакууму уже готовый напиток попадает назад в нижнюю колбу.

И вариант для ленивых - заварить кофе прямо в чашке. Молотые зерна необходимо засыпать в хлопковый мешочек и залить кипятком в чашке.

В предыдущей статье УНИАН писал, можно ли пить кофе на голодный желудок, вредит ли это организму и что будет, если делать так регулярно.

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