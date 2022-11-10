Чрезмерное употребление таких напитков, как чай, кофе, кола и всяческие энергетики, а также злоупотребление шоколадом вполне могут привести к нежелательному эффекту, другими словами вам грозит – передозировка кофеином. И тогда станет вполне резонный вопрос: как понизить уровень кофеина в организме?
Существует несколько способов выведения кофеина из организма без вреда для здоровья.
Симптомы отравления кофеином
Передозировку кофеином можно определить по следующим симптомам:
- тремор конечностей,
- головная боль,
- тошнота,
- повышение температуры тела,
- повышенное артериальное давление,
- изменение цвета лица,
- тахикардия,
- повышенная чувствительность,
- состояние тревоги и паники.
Что делать при передозировке кофеином
Существует несколько проверенных способов, как в домашних условиях улучшить свое состояние при передозировке кофеином.
Конечно же, самолечением заниматься не стоит, и если очень плохо, то лучший метод – это вызвать рвоту и обратиться к врачу. Если же недомогание легкое, то могут помочь такие методы:
Вода или молоко
Что выводит кофе из организма? Ответ простой – вода или молоко. Необходимо выпить один/два стакана, они помогут справиться с обезвоживанием, а также нейтрализовать кофеин.
Банан
При передозировке кофеином специалисты рекомендуют есть бананы. В них содержится много калия, что весьма пригодиться сердцу для работы в этих условиях.
Отдых или сон
Стоит попробовать прилечь и отдохнуть, если получится в этом состоянии уснуть будет очень хорошо. Достаточно будет просто полежать какое-то время, желательно с закрытыми глазами.
Проветривание помещения
Если есть желание и силы, то можно выйти на улицу прогуляться. Но когда состояние не позволяет, то можно на 10-15 минут открыть окна в помещении.
Ранее УНИАН писал, как правильно заваривать кофе.