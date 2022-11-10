Существует несколько способов выведения кофеина из организма без вреда для здоровья.

Чрезмерное употребление таких напитков, как чай, кофе, кола и всяческие энергетики, а также злоупотребление шоколадом вполне могут привести к нежелательному эффекту, другими словами вам грозит – передозировка кофеином. И тогда станет вполне резонный вопрос: как понизить уровень кофеина в организме?

Существует несколько способов выведения кофеина из организма без вреда для здоровья.

Симптомы отравления кофеином

Передозировку кофеином можно определить по следующим симптомам:

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тремор конечностей,

головная боль,

тошнота,

повышение температуры тела,

повышенное артериальное давление,

изменение цвета лица,

тахикардия,

повышенная чувствительность,

состояние тревоги и паники.

Что делать при передозировке кофеином

Существует несколько проверенных способов, как в домашних условиях улучшить свое состояние при передозировке кофеином.

Конечно же, самолечением заниматься не стоит, и если очень плохо, то лучший метод – это вызвать рвоту и обратиться к врачу. Если же недомогание легкое, то могут помочь такие методы:

Вода или молоко

Что выводит кофе из организма? Ответ простой – вода или молоко. Необходимо выпить один/два стакана, они помогут справиться с обезвоживанием, а также нейтрализовать кофеин.

Банан

При передозировке кофеином специалисты рекомендуют есть бананы. В них содержится много калия, что весьма пригодиться сердцу для работы в этих условиях.

Отдых или сон

Стоит попробовать прилечь и отдохнуть, если получится в этом состоянии уснуть будет очень хорошо. Достаточно будет просто полежать какое-то время, желательно с закрытыми глазами.

Проветривание помещения

Если есть желание и силы, то можно выйти на улицу прогуляться. Но когда состояние не позволяет, то можно на 10-15 минут открыть окна в помещении.

Ранее УНИАН писал, как правильно заваривать кофе.

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