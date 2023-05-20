Многие думают, что зелень достаточно поставить в стакан с водой.

Ароматная, хрустящая, яркая, сочная, вкусная - именно такая зелень вызывает аппетит и украшает любое блюдо. Укроп и петрушка растут практически на каждом огороде, их также можно без проблем купить едва ли не в каждом продуктовом магазине. Однако не все знают, как хранить зелень, чтобы она не портилась.

Ранее УНИАН рассказывал, чем заменить крахмал в блюдах, теперь же предлагаем вам узнать, как хранить зелень в холодильнике в контейнере, чтобы она оставалась свежей максимально долго.

Как хранить зелень в контейнере

Многие думают, что хранить зелень в банке - лучший вариант. Однако если вы хотите узнать, как сохранить зелень свежей без заморозки - лайфхак очень простой, вам понадобится не банка, а большой пластиковый контейнер с крышкой.

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Стоит учитывать, что контейнер должен быть с защелками, так он будет закрываться максимально плотно. Для начала вам стоит промыть всю зелень, которую вы собираетесь хранить в холодильнике.

Внимательно обсмотрите все листочки и стебельки, на них не должны остаться кусочки грязи и соринок. После того, как вы тщательно вымыли укроп или петрушку, разделите зелень на пучки, которые нужно завязать обычной ниткой. Все пожелтевшие листочки и остатки корней лучше обрезать или оторвать.

После этого аккуратно уложите пучки в контейнер. Важно учитывать, что зелени там не должно быть "тесно". Не нужно "утрамбовывать" пучки и сдавливать их силой. Когда зелень уложена, залейте ее чистой прохладной водой, она должна покрыть все листики и быть выше пучков.

После этого контейнер закройте крышкой и уберите в холодильник. Затем подождите 2-3 часа, за это время зелень успеет напитаться водой. После этого полностью слейте всю жидкость. Хранение зелени в стеклянной банке подразумевает, что укроп или петрушка будут находиться в воде всегда, а лайфхак о том, как сохранить зелень в контейнере заключается в обратном.

Достаньте пучки из емкости и осторожно стряхните лишние капли. Контейнер нужно насухо вытереть, после чего верните в него зелень и закройте его крышкой. Теперь вы можете убрать емкость в холодильник, такое хранение позволит вам "продлить жизнь" зелени на много дней. Время от времени стоит перебирать пучки, срезая пожелтевшие листки. Также не забывайте сливать воду, она будет там появляться регулярно.

Как хранить нарезанную зелень в холодильнике

Нарезанная зелень быстро начинает подсыхать. А потому если вы решили на время оставить уже нарезанный укроп или петрушку, постарайтесь сразу же придумать, в какое блюдо вы его добавите. В холодильнике нарезанная зелень можно недолго храниться в емкости с крышкой. Однако лучше всего разложить нарезанные листья по пакетам и отправить их в морозилку, так вы точно сохраните зелень.

Как сохранить зелень свежей без холодильника

Если вам нужно сохранить свежесть ароматной зелени без холодильника, вам помогут полиэтиленовые пакетики. Сбрызните пучки водой и уложите укроп или петрушку в пакет. После этого завяжите его, но не "выдавливайте" воздух. Более того, в пакете стоит сделать несколько дырочек, так зелень будет "дышать" и дольше останется свежей.

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