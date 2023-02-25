Воскресная уборка с пылесосом для многих стала традиционным занятием. Но что делать, если пылесос вдруг начал источать неприятный запах? О том, как справиться с с этой проблемой - читайте на УНИАН.

Как минимум раз в неделю большинству из нас приходится брать в руки моющие средства, швабру, пылесос и приводить в порядок квартиру, которая запылилась в течение рабочей недели.

Но что делать, если включая пылесос, вы четко ощущаете появление в доме неприятного запаха? Мы расскажем вам, как справиться с этой проблемой и почему пылесос вдруг может начать источать мерзкий аромат.

Раньше мы писали о том, что делать, если пылесос не всасывает и греется.

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Почему пылесос начинает вонять

К сожалению, запах от пылесоса - достаточно распространенная проблема, с которой рано или поздно сталкиваются практически все.

Производители, отвечая на вопрос о том, почему из пылесоса воняет, уверяют, что причин может быть несколько.

Дешевый пластик - бюджетные модели, как правило, делают из материала, который сам по себе имеет достаточно устойчивый неприятный запах. Когда пылесос включают, пластик нагревается, и запах усиливается.

- бюджетные модели, как правило, делают из материала, который сам по себе имеет достаточно устойчивый неприятный запах. Когда пылесос включают, пластик нагревается, и запах усиливается. Забитый резервуар для сбора пыли - если вы давно не чистили пылесос, лучше не включайте агрегат, пока не избавитесь от старой пыли. Дело в том, что при переполненном резервуаре пылесос будет сильно нагреваться, но откажется всасывать пыль. В результате - вы не только не сможете убрать в квартире, но и рискуете просто испортить агрегат.

- если вы давно не чистили пылесос, лучше не включайте агрегат, пока не избавитесь от старой пыли. Дело в том, что при переполненном резервуаре пылесос будет сильно нагреваться, но откажется всасывать пыль. В результате - вы не только не сможете убрать в квартире, но и рискуете просто испортить агрегат. Загрязненные фильтры - в большинстве современных пылесосов установлены многоразовые системы, которые время от времени нужно доставать и мыть под проточной водой. Если этого не делать, фильтр перестает выполнять свою функцию и как результат - вся пыль, которая должна была осесть на нем, оседает в ваших легких.

- в большинстве современных пылесосов установлены многоразовые системы, которые время от времени нужно доставать и мыть под проточной водой. Если этого не делать, фильтр перестает выполнять свою функцию и как результат - вся пыль, которая должна была осесть на нем, оседает в ваших легких. Забитый шлаг для сбора пыли - эту проблему можно решить, только отсоединив шланг от агрегата и прочистив его. Если этого не сделать, пылесос может сгореть, так как будет сильно перегреваться.

Также неприятный запах может появляться, если забилась насадка для сбора пыли. В этом случае необходимо выключить пылесос и убрать из насадки посторонние предметы, которые мешают прохождению воздуха. Как правило, это мелкие предметы, такие как конфетные фантики.

Как избавиться от запаха из пылесоса - лайфхак

Увы, далеко не всегда проблему неприятного запаха можно решить мытьем фильтров или контейнера для сбора пыли. Если пылесос воняет пластмассой, решить эту проблему обычным мытьем деталей не получится. В этом случае вам на помощь может прийти один оригинальный лайфхак - использование специй.

Опытные хозяйки рекомендуют перед уборкой рассыпать на ковре немного молотой корицы и только после этого включать пылесос.

Дело в том, что запах специи перебьет неприятный запах пластика, а если учесть, что во время работы пылесос нагревается, корица раскроет свои ароматы по полной и будет пахнуть достаточно долго и ярко.

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