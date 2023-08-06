Рассказываем, что дает тест на характер по картинкам и как с помощью него лучше узнать себя.

Психологический тест по картинке - это уникальная возможность заглянуть вглубь себя и увидеть те стороны личности, о которых вы, возможно, и не подозревали. УНИАН составил простой и быстрый тест, который можно пройти за 1 минуту.

Интересный психологический тест по картинке - выберите позу

Авторы этого теста утверждают, что положение ног, которое образуется в сидячей позе человека, о многом говорит. Вы также можете это проверить - посмотрите на изображение и выберите букву, которой соответствует поза, чаще всего принимаемая вами.

Результаты теста

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А

Если вы принимаете такую позу, значит, вас можно назвать интровертом. Вы не очень уверены в себе, чаще нерешительны и боязливы. Сложно сходитесь с людьми, еще труднее открываете свою душу. Вы ничего не можете сделать со своим характером, поэтому расстраиваетесь и завидуете более сильным личностям. Часто переоцениваете себя, а потом разбиваетесь о суровую реальность - кто-то другой оказывается быстрее, сильнее и выше.

Положительная сторона у вас тоже есть - вы любите проводить время в одиночестве, не нуждаетесь в шумных компаниях и миллионе друзей. Именно поэтому, не отвлекаясь на внешний шум, всегда умеете быстро и точно дать оценку другому человеку.

В

Это поза лидера, абсолютно уверенной в себе личности, которая ради успеха и карьеры готова пойти на все. Семья таких людей интересует в последнюю очередь, как и романтические отношения. Если вы кладете ногу на ногу, значит, чаще всего, ориентируетесь на себя, вы - самое главное в жизни. Однообразие и рутина для вас - самый страшный кошмар, а пожертвовать собой ради другого человека - непозволительная глупость.

Достоинство людей, выбирающих позу В, в том, что они всегда умеют добиваться своего. Они могут быть дерзкими, прямолинейными, даже слегка грубыми, но считают, что это проблема для окружающих, а не для них самих.

С

Если вы замечаете, что в большинстве случаев ваша поза именно такая, то можете видеть, что люди часто обвиняют вас в неряшливости и беспечности. У вас установлен свой порядок жизни, вы не похожи на окружающих. Способны витать в облаках, мечтать о несбыточном, все мирское для вас тщетно. Сосредоточиться на чем-то важном надолго - нет, это не для вас.

Зато именно такие люди добиваются успеха в сфере творчества, их гений нуждается в продюсировании, но если так произойдет - обладатель позы С взлетит до небес.

D

Педантичность, уверенность, перфекционизм, упрямство - вот, какие качества присущи человеку с этой позой. Искренность и честность - ваши главные достоинства, но люди иногда воспринимают их, как грубость. Вы не сомневаетесь в своих решениях, действуете точно и целенаправленно, руководствуясь умом и редко обнажая свои чувства. Прямолинейность может стать проблемой при общении с окружающими.

Преимущество ваше в том, что, несмотря на некую холодность, у вас большое сердце, и вы всегда готовы прийти на помощь нуждающемуся.

Е

Если вы чаще всего сидите именно в такой позе, то психологи бы сказали, что вы очень замкнуты. Наверное, в школе вас могли считать "серой мышкой" из-за невзрачного внешнего вида, слабого характера и неустойчивости к критике. Любое резкое слово в ваш адрес провоцирует тонну слез, поэтому ваши близкие знают, что общаться с вами нужно бережно или не общаться вообще.

Хорошие черты у вас тоже есть - именно из-за высокой восприимчивости к эмоциональным потрясениям вы хорошо чувствуете настроение других людей, а эмпатичность помогает вам не травмировать других.

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