Почему молоко быстро скисает и что добавить в напиток, чтобы он хранился дольше.

В нормальных условиях открытое молоко хранится свежим 3-5 дней, а затем начинает скисать. Однако многие любители этого напитка сталкиваются с ситуацией, когда напиток отдает кислотой уже на второй день после покупки. УНИАН разобрался, почему молоко быстро скисает в холодильнике и что сделать, чтобы молоко дольше хранилось.

Почему молоко скисает

Скисание молока вызывают молочнокислые бактерии, которые попадают в тару прямо из воздуха. В тепле они размножаются быстрее, а в холоде - медленнее. К слову, эти бактерии очень полезны для желудка, хоть и портят вкус молока.

Чтобы избавиться от этих бактерий и продлить срок годности молока, производители применяют пастеризацию и ультрапастеризацию, то есть обрабатывают напиток при высоких температурах. Микроорганизмы в продукте погибают. Такое молоко может храниться неделями и даже месяцами и не киснуть, потому что в нем нет вызывающих скисание молочнокислых бактерий.

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Однако после того, как пастеризованное молоко открыли, оно хранится не дольше обычного, ведь в него неизбежно попадут бактерии с воздуха.

Почему молоко быстро скисает даже в холодильнике

Если открытое молоко скисло в холодильнике за 1-2 дня - у этого может быть несколько причин:

Неправильное хранение в магазине . Например, продукт долго лежал на складе или в холодильнике магазина была установлена неправильная температура. Такое молоко после покупки и открытия очень быстро испортится.

. Например, продукт долго лежал на складе или в холодильнике магазина была установлена неправильная температура. Такое молоко после покупки и открытия очень быстро испортится. Неправильное хранение в холодильнике . Открытое молоко нужно хранить при температуре 4-5°. Не ставьте его на верхние полки или на дверцу - там слишком тепло для напитка. Рекомендуется хранить его на нижних полках.

. Открытое молоко нужно хранить при температуре 4-5°. Не ставьте его на верхние полки или на дверцу - там слишком тепло для напитка. Рекомендуется хранить его на нижних полках. Плохо вымытая посуда . Если вы купили молоко у фермеров или на рынке - его могли налить в нестерильную посуду, и бактерии из тары ускоряют скисание.

. Если вы купили молоко у фермеров или на рынке - его могли налить в нестерильную посуду, и бактерии из тары ускоряют скисание. Хранение в прозрачной таре . Под воздействием света напиток скисает быстрее, поэтому его рекомендуется перелить в непрозрачную тару.

Самая частая же причина быстрого скисания молока состоит в том, что люди просто забывать вовремя поставить открытое молоко в холодильник, и оно прокисает при комнатной температуре.

Как предотвратить скисание молока

Чтобы молоко хранилось дольше, его следует прокипятить и убить молочнокислые бактерии. Затем остудите напиток до комнатной температуры, влейте в непрозрачную тару с крышкой и поставьте в холодильник. Кипячение продлит срок годности до 5-7 дней. Через некоторое время бактерии снова попадут в него и размножатся, но это произойдет позже.

Чтобы молоко хранилось ещё дольше, добавьте в него природный консервант. Это может быть:

маленький кусочек сахара (до кипячения);

щепотка соли (во время кипячения);

щепотка соды (во время кипячения);

веточка мяты или лист хрена (во время хранения в холодильнике).

А если молоко все же скисло - не спешите его выливать. Это отличная основа для теста. Ранее мы писали, что приготовить из кислого молока на всю семью.

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