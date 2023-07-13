Если стиралка создана для того, чтобы стирать вещи, так в чем проблема прогнать несколько циклов подряд? В этом деле есть свои нюансы, которые лучше учитывать.

Представить жизнь без стиральной машинки современному человеку крайне сложно. Бывают моменты, когда грязных вещей накопилось много, и в голове может возникнуть вопрос, а можно ли запускать стиральную машину 2 раза подряд?

Казалось бы, раз машинка создана для того, чтобы стирать вещи, так в чем проблема прогнать несколько циклов сразу? Но, как и во всех вопросах, касаемых техники, здесь тоже есть свои нюансы, которые желательно учитывать. Именно поэтому мы решили рассказать вам, нужно ли делать перерыв между стирками в стиральной машине.

Сколько раз подряд можно стирать в стиральной машине - не перестарайтесь

Количество вещей, которые необходимо стирать, зависит от размера вашей семьи, а с маленьким ребенком в доме необходимость запускать стиралку может возникать едва ли не ежедневно.

Видео дня

Стиральные машинки, особенно от надежных производителей, имеют определенный запас прочности, поэтому вопрос, сколько стирок подряд можно стирать, на самом деле не стоит - запускайте столько, сколько необходимо.

Однако следует учитывать ряд моментов. Как и любые другие, механизмы стиральной машины имеют свойство изнашиваться в процессе эксплуатации. А стиралка - бытовой прибор, имеющий довольно непростые условия эксплуатации - это:

постоянный контакт с водой (далеко не всегда качественной);

перепады напряжения в электросети;

довольно высокие скорости вращения барабана и т.д.

Интенсивное использование машинки быстрее приводит к износу деталей и механизмов, соответственно, они могут раньше выйти из строя. Но повторимся, что это нормальное явление. Например, представим, если производитель заложил запас прочности на 10 тысяч циклов, то понятно, что при стирке раз в неделю - машинка проработает условно три года, а при ежедневном использовании - год (все цифры вымышленные и приведены лишь в качестве примера).

Мы упустим фактор бракованных запчастей, так как эта досадная неприятность бывает у любых брендов разной ценовой категории, и от этого никак не уберечься. Активное использование стиралки лишь проявит брак раньше, а не поломается лишь тот прибор, которым вы не пользуетесь.

Нужно ли давать отдыхать стиральной машине - рекомендация мастеров

Иногда среди ответов на вопрос, сколько раз можно стирать в стиральной машине в день, можно встретить рекомендацию делать перерыв между циклами на час-два из-за нагрева механизмов. Но строгой необходимости в таком действии нет.

Тем не менее, если есть возможность, то лучше между циклами делать паузу. А вот сколько нужно отдыхать стиральной машине, мнения расходятся даже у мастеров. В целом, их советы можно свести к отдыху для стиралки не менее двух часов.

Еще одна рекомендация от специалистов - если стирать приходится много, то лучше это делать 1-2 раза в день в течение недели, чем условные 5-6 раз, но за один день.

Можно ли стирать пару вещей в стиральной машине - не злоупотребляйте

Количество вещей, которые вы планируете стирать, также следует учитывать во время выбора стиралки перед покупкой. Есть разные модели, отличающиеся загрузкой вещей. У некоторых - 5 кг, у других - 7 кг и прочее. Если стирки много - лучше присмотреться к более "грузоподъемной" технике, чтобы за раз постирать больше вещей и не гонять машинку в несколько подходов. Но обычно, чем больше вместимость - тем больших размеров прибор, что может помешать, если мало места в помещении.

Стирать пару вещей в стиральной машине допустимо, но злоупотреблять не стоит. Точно не стоит часто стирать одну небольшую вещь - из-за дисбаланса это может вызвать усиленные вибрации при отжиме. Лучше закидывать несколько вещей общим весом 1-1,5 кг. Однако, если вещи очень маленькие и легкие, то дисбалансов они не вызовут.

Как бы там ни было, всегда лучше посмотреть, что рекомендует производитель в инструкции к каждой стиралке - это даст ответы на многие вопросы и может избавить вас от множества проблем.

Вас также могут заинтересовать новости: