Как исправить вкус квашеной капусты, чтобы ее не выбрасывать, - узнайте в материале УНИАН.

Ранее УНИАН писал, зачем пить рассол квашеной капусты, а сегодня мы расскажем, как исправить вкус квашеной капусты, если она прокисла.

Для начала давайте определим, портится ли квашеная капуста, почему это происходит и сколько времени у нас есть, чтобы ее успеть использовать.

Обычно, при соблюдении всех условий домашняя квашеная капуста будет пригодной от 4 до 6 месяцев. Единственное условие - хранить ее в холодильнике. А вот купленная в магазине квашеная капуста может иметь другой срок годности, он должен быть указан на упаковке.

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Портится ли квашеная капуста - что важно знать

Главный враг квашеной капусты - теплый воздух. Из-за наличия в составе капусты живых бактерий и пробиотиков при повышенной температуре она может или очень быстро высохнуть, или быстро скиснуть.

Определить, что капуста начала портиться, можно по сильному запаху, который ни с чем не спутать. Она будет пахнуть дрожжевым веществом, и это основной признак ее порчи. К тому же, вы наверняка знаете, какой должен быть вкус у квашеной капусты.

Также стоит отметить, что капуста может испортиться еще на стадиях процесса брожения, если ей дать подняться над солевым раствором.

Квашеная капуста кислая - что делать

Самый проверенный способ, как нейтрализовать кислоту капусты или как исправить вкус квашеной капусты - это хорошенько ее промыть. Таким образом кислый вкус можно сделать менее резким.

Чем кислее капуста, тем интенсивнее ее стоит промывать. Лучше всего для этого использовать дуршлаг. Теперь вы знаете, как реанимировать прокисшую капусту.

Можно ли что-то делать с перекисшей капустой - проверенный способ

Опыт многих хозяек показывает, что скисшую капусту не стоит отправлять в мусорку. Ее вполне можно использовать вместе со свежей капустой для приготовления разнообразных блюд, например, солянки.

До использования капусту следует максимально отжать, избавив от рассола, плотно поместить в любую емкость, желательно стеклянную, и сверху залить кипяченой водой.

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