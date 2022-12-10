Как долго нужно квасить капусту и чем ее накрывать, чтобы не испортить - узнайте на УНИАН.

Квашеная капуста – это отличная закуска зимой. Она подойдет к любому столу, из-за чего давно уже стала любимицей украинцев. Заквасить капусту довольно-таки легко, но хозяйки часто делают, казалось бы, незначительные ошибки, которые портят все.

УНИАН разбирался, сколько нужно квасить капусту и чем ее накрывать, чтобы не испортить.

Нужно ли сильно мять капусту при квашении

Некоторые хозяйки считают, что достаточно просто нарезать капусту и залить рассолом, но это не совсем так. Капусту перед закладкой в емкость необходимо посолить и помять руками, после чего добавить к ней морковку.

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Здесь главное не переусердствовать. Дело в том, что если сильно помять капусту, то при квашении она станет слишком мягкой, а значит вы лишите себя удовольствия похрустеть ею.

Сколько дней квасить капусту под гнетом

Еще одним важным нюансом является длительность квашения капусты. Если ее держать очень долго, то она станет не вкусной, кислой и слишком мягкой. Если же процесс прервать слишком рано, то получится сырой и не вкусный продукт.

Обычно, со дня закладки до подачи на стол капусте необходимо пять-семь дней. Все зависит от объема капусты, точности выдержки технологии и условия ее хранения.

Сколько раз в день нужно протыкать квашеную капусту

Не стоит забывать, что для равномерного проквашевания капусту необходимо протыкать. Это нужно делать крайне аккуратно, ведь случайно можно остановить процесс брожения. Чтобы избежать неприятностей и получить в итоге вкусную капусту, прокалывают закладку, не доходя на 1/10 до днища.

Если капусты до 5 килограмм, то прокалывать можно раз в сутки. Если же решили заквасить больше, то прокалывать придется дважды в сутки

Чем накрывать квашеную капусту

Еще один немаловажный нюанс при квашении капусты – чем ее накрыть. Тут все просто. Накрыть капусту для закваски можно простерилизованной марлей. Кроме того, отлично подойдут для этой цели чистые листья капусты, поверх которых необходимо положить чистую тарелку. Груз устанавливается в последнюю очередь на тарелку, для этого можно использовать банку с водой или чистый камень.

Можно ли закрывать квашеную капусту

Многие хозяйки любят запасать квашеную капусту на зиму, но встает вопрос: "Как же ее хранить?". Квашеную капусту можно закрывать в банки, как и другие овощи. Продукт хорошо переносит стерилизацию.

Не секрет, что заготовки хорошо хранятся в банках металлическими крышками и квашеная капуста не исключение. Если придерживаться технологии, то капуста останется вкусной и хрустящей даже после долгого хранения.

Кстати, ранее УНИАН писал, как заквасить капусту хрустящей и в какие дни лучше всего это делать.

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