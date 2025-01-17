Решили разобраться, какое сливочное масло лучше - 82 или 72% и правда ли, что жирностью ниже 82% - это уже спред.

Многие считают, что масло жирностью 82% и выше - качественное, а 72% и ниже - уже сомнительный продукт. На самом деле это не совсем так: каждое из них имеет свои особенности, плюсы и минусы. Давайте разберемся, какое масло все же стоит покупать и как его правильно выбрать.

Чем отличается сливочное масло 72 от 82%

В Украине есть стандарт ДСТУ 4399:2005 - по которому все сливочное масло делят на такие группы:

жирностью от 61,5% до 72,4% - масло "Бутербродное";

от 72,5% до 79,9% - "Селянское";

от 80% до 85% - "Экстра".

Есть еще топленое масло - от 99% до 99,5% жирности.

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Самое ходовое - это масло 72,5% и 82,5%. При этом бытует мнение, что продукт с жирностью 72,5% - это уже не масло, а какой-то спред. Другие же уверены, что масло 82,5% - слишком жирное, поэтому в нем меньше пользы. Так какое сливочное масло полезнее - 72 или 82%? Оказывается, дело не только в жирности.

Сливочное масло 82,5%

Масло жирностью 82,5% содержит меньшее количество сыворотки (16%), чем менее жирные виды, поэтому его чаще всего используют в кулинарии и выпечке. У него также - насыщенный вкус (сливочный) и присутствует аромат. С жирным маслом легко работать кулинарам и кондитерам, а тесто на его основе получается лучшей консистенции - это одна из причин, почему надо брать масло 82 процента. Кроме этого, продукт с жирностью 82,5 практически невозможно подделать.

Из минусов у этого масла - оно калорийное и стоит дороже.

Сливочное масло 72,5%

Содержит меньше жира и больше сыворотки. Оно менее насыщенное по вкусу и менее ароматное, что может сказываться на конечном вкусе блюда, а также с ним немного труднее работать при приготовлении выпечки и других блюд.

Можно ли есть сливочное масло 72%? Можно, конечно. К тому же оно содержит меньше калорий и стоит дешевле, чем масло 82,5%. Но есть один момент: масло с жирностью 72,5% могут подделывать (и делают это) и выдают спред или маргарин за натурпродукт.

Поэтому жирность в масле - это не главное, главное - все-таки качество.

Вот на что нужно обращать внимание при покупке сливочного масла любой жирности:

в составе не должно быть каких-либо жиров растительного происхождения (типа пальмового масла), а также "заменителей" молочного жира;

(типа пальмового масла), а также "заменителей" молочного жира; основной ингредиент продукта - сливки или цельное молоко , иногда могут добавлять соль и закваску;

, иногда могут добавлять соль и закваску; натуральное масло почти не пахнет , может быть слегка сливочный аромат;

, может быть слегка сливочный аромат; цвет продукта - однородный , оттенок от светло-желтого до желтого.

Кстати, по последнему параметру масло делят на "зимнее" и "летнее" - у "летнего" будет более насыщенный цвет, так как в теплый сезон у коров более богатое питание.

Кроме всего, в натурпродукте нет консервантов, стабилизаторов, ароматизаторов и красителей. Если на упаковке написано "растительное", "растительно-сливочное" - это чаще всего маргарин или спред, употребление которых приводит к заболеваниям сердца и сосудов. И, как уже говорили в самом начале, у настоящего масла должен быть проставлен на упаковке ДСТУ 4399:2005. Все, что идет под другим ДСТУ - это не масло.

И напоследок: лучше всего покупать сливочное масло, которое упаковано в фольгу, а не в пергамент - фольга удерживает влагу в продукте и защищает его от солнечного света. Масло в пергаменте может менять свой цвет и вкус (он ухудшается) из-за фотоокисления.

Ранее мы рассказывали, что в Украине запретили пальмовое масло в продуктах.

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