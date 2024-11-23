С помощью автомобильного эксперта УНИАН составил рейтинг самых популярных в Украине подержанных автомобилей. Какой автомобиль легче всего продать сейчас, на что обращает внимание покупатель и за сколько продают - ниже в материале.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие сейчас самые популярные импортируемые подержанные авто до 5лет.
Какие авто самые продаваемые в Украине - рейтинг б/у, которые быстро разбирают
Проще всего в Украине во время войны продать недорогие машины на автомате - с хорошим состоянием кузова и двигателя, рассказал в комментарии УНИАН автомобильный эксперт, директор киевского автосалона CarCity Константин Литвинов. Если говорить более конкретно, какие машины пользуются спросом в Украине из подержанных, то лидерами продаж являются иномарки на автомате, от 15 до 20 лет.
Какие б/у авто самые продаваемые:
- Peugeot 206/307;
- Hyundai Sonata;
- Hyundai Getz;
- Kia Cerato;
- Volkswagen Golf/Jetta.
Это, так называемые, дешевые авто б/у, стоимость таких иномарок составляет 4-6 тыс. долларов. Выбирая какую-то из этих машин, в приоритете для покупателей, как уже отмечалось, состояние кузова и двигателя.
"На втором месте в рейтинге машин, которые легче всего продать, находятся авто, пригнанные из Америки и Европы с "вменяемыми" повреждениями, и которым от 5 до 10 лет", - говорит эксперт.
Это такие автомобили:
- Volkswagen Passat (NMS);
- Audi А4/А6;
- Ford Fusion (объем двигателя 2,5);
- Hyundai Sonata;
- Kia Optima;
- Nissan Altima;
- Mazda (3,6);
- Toyota Camry;
- Skoda Octavia.
Стоимость таких авто колеблется от 6 до 10 тыс. у. е.
Третье место заняли кроссоверы, цена которых составляет 10-14 тыс. у. е. Выбирая себе машину из этой категории, люди опираются на такие критерии - пробег и комплектация.
Вот какие авто продают чаще всего:
- Mazda СХ3/СХ5;
- BMW X1/Х3 (F-кузов);
- Volkswagen Tiguan;
- Kia Sportage;
- Hyundai Tucson;
- Nissan Rogue;
- Nissan Qashqai;
- Jeep Compass.
Пользуются спросом и кроссоверы из Европы или США, цена которых составляет от 18 до 30 тыс. у. е. Во время выбора такой машины люди ориентируются на ее стоимость и состояние, а также комплектацию.
Легче всего продать такие авто:
Mercedes GLC;
Mazda СХ5 от 2021 года;
- Audi Q5 от 2017 года;
- Volkswagen Touareg (3.0, дизель);
- Lexus NX/RX;
- Toyota RAV4 от 2020 года.
По словам Константина Литвинова, максимально редко, но бывает, что продаются экзотические машины, стоимость которых 20-50 тыс. у. е.:
- Maserati Ghibli/Levante;
- Кабриолеты Mercedes Е и С класса;
- BMW 4 серии;
- Range Rover;
- Infiniti QX56;
- Audi S4/S6.
"Еще покупают китайские электрические автомобили, цена которых до 25 тысяч долларов, - говорит эксперт. - Такие машины из Китая приобретают новыми, при этом не имея гарантий от продавцов. Покупают, в частности, FAW и BYD. С каждым годом они катастрофически дешевеют".