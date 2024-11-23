Рассказываем, какие машины сейчас пользуются спросом и какую ориентировочную цену за них можно просить.

С помощью автомобильного эксперта УНИАН составил рейтинг самых популярных в Украине подержанных автомобилей. Какой автомобиль легче всего продать сейчас, на что обращает внимание покупатель и за сколько продают - ниже в материале.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие сейчас самые популярные импортируемые подержанные авто до 5лет.

Какие авто самые продаваемые в Украине - рейтинг б/у, которые быстро разбирают

Проще всего в Украине во время войны продать недорогие машины на автомате - с хорошим состоянием кузова и двигателя, рассказал в комментарии УНИАН автомобильный эксперт, директор киевского автосалона CarCity Константин Литвинов. Если говорить более конкретно, какие машины пользуются спросом в Украине из подержанных, то лидерами продаж являются иномарки на автомате, от 15 до 20 лет.

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Какие б/у авто самые продаваемые:

Peugeot 206/307;

Hyundai Sonata;

Hyundai Getz;

Kia Cerato;

Volkswagen Golf/Jetta.

Это, так называемые, дешевые авто б/у, стоимость таких иномарок составляет 4-6 тыс. долларов. Выбирая какую-то из этих машин, в приоритете для покупателей, как уже отмечалось, состояние кузова и двигателя.

"На втором месте в рейтинге машин, которые легче всего продать, находятся авто, пригнанные из Америки и Европы с "вменяемыми" повреждениями, и которым от 5 до 10 лет", - говорит эксперт.

Это такие автомобили:

Volkswagen Passat (NMS);

Audi А4/А6;

Ford Fusion (объем двигателя 2,5);

Hyundai Sonata;

Kia Optima;

Nissan Altima;

Mazda (3,6);

Toyota Camry;

Skoda Octavia.

Стоимость таких авто колеблется от 6 до 10 тыс. у. е.

Третье место заняли кроссоверы, цена которых составляет 10-14 тыс. у. е. Выбирая себе машину из этой категории, люди опираются на такие критерии - пробег и комплектация.

Вот какие авто продают чаще всего:

Mazda СХ3/СХ5;

BMW X1/Х3 (F-кузов);

Volkswagen Tiguan;

Kia Sportage;

Hyundai Tucson;

Nissan Rogue;

Nissan Qashqai;

Jeep Compass.

Пользуются спросом и кроссоверы из Европы или США, цена которых составляет от 18 до 30 тыс. у. е. Во время выбора такой машины люди ориентируются на ее стоимость и состояние, а также комплектацию.

Легче всего продать такие авто:

Mercedes GLC;

Mazda СХ5 от 2021 года;

Audi Q5 от 2017 года;

Volkswagen Touareg (3.0, дизель);

Lexus NX/RX;

Toyota RAV4 от 2020 года.

По словам Константина Литвинова, максимально редко, но бывает, что продаются экзотические машины, стоимость которых 20-50 тыс. у. е.:

Maserati Ghibli/Levante;

Кабриолеты Mercedes Е и С класса;

BMW 4 серии;

Range Rover;

Infiniti QX56;

Audi S4/S6.

"Еще покупают китайские электрические автомобили, цена которых до 25 тысяч долларов, - говорит эксперт. - Такие машины из Китая приобретают новыми, при этом не имея гарантий от продавцов. Покупают, в частности, FAW и BYD. С каждым годом они катастрофически дешевеют".

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