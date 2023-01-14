Как вызвать месячные при задержке или раньше положенного срока - узнайте в материале УНИАН.

Менструальный цикл - это то, на что женщинам нужно обращать внимание в первую очередь. Именно он может указать на какие-то проблемы со здоровьем, на беременность и прочее. Месячные выполняют очень важную функцию: очищают организм и дают возможность женщине зачать ребенка. Однако есть случаи, когда дожидаться их наступления нельзя и девушки принимают решение их вызывать.

Ранее УНИАН рассказал, как поднять давление в домашних условиях, а сегодня вы узнаете, как вызвать месячные перед отпуском или при задержке.

Как можно вызвать месячные - популярные варианты

ВАЖНО: в первую очередь вы должны запомнить, что самостоятельно вызывать месячные - опасно. Для этого нужно проконсультироваться с врачом-гинекологом, который подберет метод именно для вас.

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Однако есть несколько известных способов, которые могут помочь в этом непростом деле.

Теплая ванна

Специалисты в области гинекологии говорят, что вызвать месячные можно благодаря приёму ванны не менее 30 минут. При этом, нужно не просто лежать, а массировать низ живота круговыми движениями. Хоть и никаких научных доказательств нет тому, что таким образом можно вызвать месячные, но попробовать можно - у многих получается.

Активность

Говорят, что секс и другие физические нагрузки могут помочь вызвать менструацию. Но они должны быть умеренными. Если вы слишком увлечетесь этим процессом, ваш цикл может сбиться, что уже не очень хорошо отразится на вашем гормональном фоне.

Аспирин

С таблетками стоит быть очень осторожными, но если вы, например, вскоре должны отправиться в отпуск, а критических дней так и не было, можете выпить одну таблетку аспирина. Он разжидит кровь. При этом злоупотреблять им нельзя, так как может начаться сильное кровотечение.

Луковая шелуха

Если вам нужно вызвать месячные срочно, приготовьте отвар из луковой шелухи. Три луковицы очистите от шелухи и залейте ее 200 мл кипящей воды. Накройте крышкой и оставьте на полчаса, затем выпейте. Одного стакана отвара хватит, чтобы месячные наступили в течении суток.

Экстренные контрацептивы

Если вы подозреваете наступление нежелательной беременности, можете воспользоваться экстренными контрацептивами. Это таблетки, вызывающие кровотечение. Будьте готовы к тому, что ваше общее состояние ухудшится, появятся сильные боли в животе. К тому же это может быть чревато и другими последствиями - более серьезными.

Несмотря на то, что некоторые девушки используют данный метод, УНИАН не рекомендует его - он считается наиболее опасным и может привести к серьезным негативным последствиям.

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