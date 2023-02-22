Также названы лайфхаки, как правильно хранить этот полезный плод.

Выбрать спелое и вкусное авокадо - иногда тот еще квест. Поэтому кулинарная блогерша Дарья Дорошкевич объяснила, как не прогадать, покупая этот плод.

Как она рассказала в сюжете "Сніданку з 1+1", от того, когда мы должны его есть, и зависит, какой плод мы будем выбирать. "Все знают, что авокадо должно быть мягким, как сливочное масло, которое мы достали из холодильника, но оно еще не нагрелось. Вот такая должна быть консистенция", — говорит Дорошкевич.

Кулинарная блогерша заявила, что определить, спелое авокадо или нет, можно и по плодоножке: если она сухая и с легкостью отрывается, это нужный плод. Но если вы оторвали плодоножку, нужно быстро съесть авокадо, потому что оно начнет портиться.

Дарья поделилась лайфхаками, как ускорить созревание авокадо. Если вы хотите, чтобы оно стало более спелым, просто заверните его в бумажный пакет с яблоком или бананом. Если нужно очень быстро сделать плод спелым, замотайте его в пищевую пленку.

При этом Дорошкевич не советует хранить неразрезанное авокадо в холодильнике, ведь любые жиры при охлаждении становятся менее вкусными. "Весь вкус жиров раскрывается при комнатной температуре", — пояснила она. Чтобы половинка плода не темнела, полейте ее соком лимона и заверните в пищевую пленку.

Напомним, намазка с авокадо - универсальная закуска, которая станет прекрасным дополнением практически к любому блюду. УНИАН делится простым рецептом нежной и невероятно вкусной намазки.

Вас также могут заинтересовать новости: