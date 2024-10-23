Разбираемся, как включать стиральную машинку в сеть правильно, и о чем предостерегают электрики.

Нет ничего сложного в том, чтобы включить стиралку. Но на практике оказывается, что практически каждый второй допускает ошибку, которая чревата опасными последствиями. Мы решили разобраться, как включать стиральную машинку не следует и как правильно это делать.

Как включать стиралку правильно

Есть такое правило: стиральную машинку следует включать напрямую в розетку. Но так как часто стиралка стоит там, гдн шнур не достает к розетке, то машинку подключают к сети через удлинитель. Можно ли использовать удлинитель со стиральной машиной? Производители бытовой техники, так же, как и электрики, выступают категорически против того, чтобы подключать прибор таким образом. По их мнению, подключение через удлинитель сказывается на работе техники, может стать причиной поломки и воспламенения проводки.

Почему нельзя подключать стиральную машину через удлинитель:

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он может перегреться и может произойти возгорание;

вода, которая может случайно попасть на удлинитель, станет причиной замыкания;

в случае, если шнур повредится, возрастает риск удара током.

Также, если через удлинитель к сети подключены и работают другие электроприборы, то это считается еще более опасным.

Но что делать, если подключить стиралку к сети без удлинителя невозможно? Такая ситуация происходит часто, так как производители не делают желаемую для нас длину провода. В этом случае удлинитель можно использовать, но его важно правильно выбрать.

Удлинитель для стиральной машины должен отвечать определенным требованиям, так как работа техники связана с водой:

длина - от 3 м до 7 м, заранее измерьте ее, чтобы провод не висел в воздухе и не лежал посреди помещения;

изготовитель - лучше покупать продукцию у надежных производителей;

толщина кабеля - ее можно высчитать самому, если, к примеру, мощность стиралки - 2,5 кВт (напряжение в сети 220 В) и в 1 кВт - 4,54 А (ампера), то в 2,5 кВт (4,4 х 2,5) будет 11,35 А, то есть, вам нужен удлинитель с проводом, который может выдержать 16А;

сечение кабеля - должно быть 1,5 кв.мм;

выключатель в виде кнопки на удлинителе;

провод заземления - он желто-зеленого цвета;

совместимость розетки удлинителя с евро-вилкой:

защита от замыкания.

Также на упаковке могут быть такие обозначения:

IP 20 - это защита от влажности и пыли;

IP 44 - степень защиты от брызг.

Идеальным считается удлинитель, который имеет предохранитель, хотя такой и стоит намного дороже. Но он устроен так, что вдруг в сети произойдет скачек напряжения, то в этот момент устройство отключится и тем самым сохранит технику.

Электрики настоятельно не рекомендуют использовать удлинитель с несколькими розетками - так у вас не будет соблазна подключить к нему что-то еще, что может спровоцировать перегруз в электросети.

Ранее мы подробно рассказывали, какую технику нельзя подключать через удлинитель и почему.

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