Рассказываем, как убрать из курицы антибиотики в домашних условиях, если вы сомневаетесь в ее качестве.

Куриное мясо - одно из самых популярных ныне. Оно легкое для желудка, быстрое в приготовлении и относительно недорогое. Но многие относятся с опаской к магазинной курице, предполагая, что она может быть "напичкана" антибиотиками и другими опасными веществами. Есть несколько простых и эффективных способов, как убрать из мяса гормоны и антибиотики в домашних условиях.

Как избавиться от антибиотиков в курице

Узнать есть ли антибиотики в курице, которые вы принесли из магазина, увы, не получится. Остается полагаться на добросовестность производителя - что мясо с прилавка не содержит вредных веществ.

Считается, что курица, которая продается в магазине, безопасна - по гигиеническим требованиям количество гормонов и антибиотиков в мясе нормируется. Но если покупать продукт в каких-то несанкционированных точках торговли, то теоретически можно купить некачественный. В любом случае, если возникают сомнения относительно качества мяса - независимо от того, где оно было куплено - есть несколько простых способов, как избавиться от опасных веществ:

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Замочить мясо перед приготовлением

Замочите птицу (или другое мясо) в воде, обычной или минеральной, минимум на 1 час.

Можно приготовить маринад: добавить в воду немного соли (3-4 ст. л.), или лимонного сока (2-3 ст. л.), или 0,5 ч. л. лимонной кислоты - вода "вытянет" вредные вещества.

Готовить мясо на вторичном бульоне

Избавиться от "добавок" помогает также готовка на вторичном бульоне - после закипания варите мясо 10 минут, затем слейте бульон, добавьте чистую воду и готовьте как обычно. Некоторые хозяйки готовят даже не на втором, а на третьем бульоне.

Перед приготовлением уберите с тушки или мяса кожу и жир - в них больше всего накапливается вредных веществ.

Не жарить, а запекать мясо

Термическая обработка при высоких температурах тоже помогает избавиться от вредных веществ. Перед запеканием, как уже говорили, следует удалить кожицу и жир, а также все внутренности. Поместите птицу или мясо так, чтобы жир стекал в поддон и не впитывался обратно в мясо.

Ранее мы рассказывали о том, какое самое полезное мясо - три вида, на которых стоит остановить выбор.

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