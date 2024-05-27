Читайте на УНИАН, как сохранить видео с любимых соцсетей.

В эпоху соцсетей иногда очень хочется сохранить себе видео, которое понравилось, и лучше всего - без водяного знака. Как быстро это сделать - читайте в материале УНИАН.

Как сохранить видео с Тик тока

Чтобы сохранить видео с TikTok, вы можете воспользоваться различными способами. Один из простых - использовать сторонние приложения или онлайн-сервисы, которые позволяют скачивать видео с TikTok. Среди них "TikMate", "TikSaver" и "Snaptik". Для использования таких приложений вам обычно нужно скопировать ссылку на видео с TikTok и вставить ее в соответствующее поле в приложении.

После этого вы сможете скачать видео на свое устройство. Еще один способ сохранить видео с TikTok - это записать экран вашего устройства во время просмотра видео. На большинстве смартфонов и планшетов есть функция записи экрана, которую можно использовать в таких случаях.

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Тем не менее, при использовании этого метода учтите, что качество видео может быть немного хуже, чем при скачивании с помощью специализированных приложений. Независимо от выбранного способа, помните, что сохранение и повторное использование видео с TikTok подлежит авторским правам.

Как сохранить видео без водяного знака

Для сохранения видео с TikTok без водяных знаков можно воспользоваться сторонними онлайн-сервисами или приложениями. Некоторые из них могут предложить функцию загрузки видео без водяных знаков, однако стоит быть внимательным к правилам использования и защите авторских прав. Одним из популярных сервисов для скачивания видео с TikTok является SnapTik.

Вы можете поискать в интернете другие аналогичные онлайн-инструменты или приложения для своего удобства.

Как сохранить видео с Инстаграм - варианты для Android и iPhone

Чтобы сохранить видео с Инстаграм, вы можете воспользоваться следующими способами:

используйте сторонние приложения или онлайн-сервисы, специализирующиеся на загрузке и сохранении видео с Инстаграм: приложениями типа Video Downloader for Instagram или сервисами вроде SaveFrom.net;

можно воспользоваться встроенными функциями своего устройства. Если вы пользуетесь iPhone, вы можете использовать приложение Shortcuts для скачивания видео. Владельцы Android-устройств могут воспользоваться специальными приложениями из Google Play Store;

существуют различные онлайн-сервисы, которые позволяют сохранить видео из инстаграм прямо через браузер. Просто скопируйте ссылку на видео и вставьте ее на сайт поддержки скачивания видео, чтобы получить файл на свое устройство.

В то же время стоит быть осторожными при использовании сторонних приложений и сервисов. Убедитесь, что они безопасны и не содержат вредоносного кода.

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