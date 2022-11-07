Всего несколько правил научат вас правильно хранить продукты и ежедневно наслаждаться их свежестью.

Каждый из нас стремится питаться только свежими и качественными продуктами. Впрочем, в современных реалиях крайне тяжело ежедневно бегать в супермаркет или на рынок. Война и постоянные ракетные угрозы научили украинцев запасаться продуктами.

УНИАН расскажет, как сохранить продукты дольше.

Большинство из нас хранят продукты в холодильнике, но не все знают, как правильно это делать. Для каждого продукта в холодильнике отведено собственное место. Всего несколько простых правил помогут вам разобраться, как можно дольше хранить продукты. Разберемся в этом подробнее

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Хранение продуктов в холодильнике: чего вы не знали

В заведениях общественного питания существуют строгие правила товарного соседства в холодильниках. В частности, рыбу и мясо обязательно нужно хранить отдельно, а куриные яйца - обязательно мыть. Почему бы не применять эти правила в домашнем холодильнике?

Существует всего несколько правил хранения продуктов в холодильнике:

обратите внимание на секции - каждая из них имеет собственный режим охлаждения и предназначена для хранения различных типов продуктов. Обычно в каждой секции есть обозначение того, для хранения каких продуктов она подходит идеально;

не обязательно хранить в холодильнике фрукты и овощи. Некоторые из них вы можете хранить при комнатной температуре несколько дней. Не существует особых правил, как хранить овощи в холодильнике, однако, если вы сделали запас - оставляйте их в специальной секции. Обычно для этого в комплектации есть контейнеры для хранения продуктов в холодильнике;

зелень будет всегда свежей, если вы правильно будете хранить ее в холодильнике. Здесь действует принцип цветов - подрежьте стебли зелени и поставьте в стакан холодной воды. Ваши блюда будут иметь непревзойденный вкус и запах с всегда свежей зеленью;

молочные продукты, в том числе и твердые сыры, храните в отдельной секции холодильника. Не забывайте о контейнерировании и домашней упаковке пищевой пленкой. Таким образом продукты этой группы не будут обветриваться и не будут впитывать посторонние запахи;

мясо и рыба - не друзья. Это одно из основных правил товарного соседства в холодильнике. В сырой рыбе и сыром мясе продолжают жить бактерии, а иногда и паразиты. Не стоит допускать их распространения. Храните эти продукты в отдельных секциях, используя контейнеры, вакуумные упаковки или хотя бы изолируйте пленкой.

Кстати, выполняя эти правила вы узнаете не только, как дольше сохранить продукты свежими, но и как красиво хранить продукты в холодильнике.

Как дольше сохранить продукты без холодильника?

Холодильники могут выйти из строя, или не работать из-за отсутствия электроснабжения. Часть продуктов действительно испортится за несколько часов при комнатной температуре. В таком случае продукты спасут несколько элементарных вариантов, как правильно хранить продукты без холодильника:

термосумка - она поможет продуктам жить дольше, пока ваш холодильник снова не заработает;

термообработка - этот способ поможет спасти продукты, которые не выдержат длительное отсутствие необходимой температуры;

балкон - если за окном минусовая температура, лучшего места для хранения продуктов трудно найти.

Будьте предусмотрительными и запомните, какие продукты можно хранить годами. В эту категорию входят крупы, сухари и мучные снеки, консервы, сушеное и вяленое мясо, джемы, мед и многое другое.

Перед походом в супермаркет важно учесть все риски и определить, какие продукты можно запасти. Только при рациональном подходе вы будете уверены в завтрашнем дне.

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