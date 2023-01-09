Для многих украинцев стал вопрос, как сохранить продукты во время блекаута, который устраивают российские оккупанты.

Российские оккупанты усердно ведут войну с объектами энергетической инфраструктуры Украины. От таких действий россиян страдают мирные украинцы, так как они остались без света.

В условиях блекаута самая сложная ситуация складывается с скоропортящимися продуктами, ведь без света холодильник не спасает.

УНИАН разбирался, как хранить продукты во время блекаута.

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Ранее УНИАН сообщал, как сохранить мясо долго без холодильника, чтобы оно не испортилось.

Как сохранить продукты в холодильнике без света - главные нюансы

Если электричества нет до четырех часов, то переживать не за что. Ваша техника спокойно выдержит эту неприятность, а продукты в холодильнике даже "не заметят" отсутствия света.

Если же электричества нет более четырех часов, то ваши продукты спасут эти простые советы:

Старайтесь не открывать холодильник. Именно закрытая дверца холодильника поможет сохранить холод до 48 часов.

Лучше переместить все продукты в морозильную камеру. Там дольше всего сохранится холод.

Соблюдая всего два правила, у вас получится избежать неприятной ситуации - выбрасывания еды в мусорный бак.

Сколько может держаться холодильник без света - средние показатели

Зачастую, холодильник без света держится 24 часа, а морозильная камера - 48 часов. Если же морозилка интегрирована в холодильник, то холод "держит" она максимум 16 часов.

Как сохранить продукты без света - пять действенных методов

Если же света нет достаточно долго, а вы переживаете, что продукты испортятся, то лучшим вариантом будет их съесть как можно скорее.

Многие не рекомендуют использовать балкон вместо холодильника, но если на улице минусовая температура, то временно этот вариант может помочь. При этом максимальная температура не должна превышать 4 градуса, иначе продукты быстро испортятся.

Если нет балкона, то можно при минусовой температуре выставить пакет с продуктами на подоконник.

Отличным вариантом для хранения продуктов станет сумка-холодильник.

Также продукты можно обложить льдом, но этот вариант не долговечен.

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