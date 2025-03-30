В шкафчике любой хозяйки есть такой продукт.

Ничто в этой жизни не вечно - даже приятные на ощупь мягкие махровые полотенца. Рано или поздно то ли от несоблюдений правил стирки, то ли из-за некачественного материала они становятся как наждачка. Вытираться такой тканью некомфортно, но есть вариант, как смягчить полотенца раз и навсегда.

Как смягчить полотенца при стирке - полезный лайфхак

Существует много способов, как смягчить полотенца во время стирки. Один из них - использование обычной пищевой соды. Опытным путем проверено, что нехитрый лайфхак действительно помогает вернуть ткани привычную бархатистость. Вам нужно отмерить примерно 125 граммов соды, растворить ее в теплой воде и замочить полотенца на 10 минут. После этого прополоскать вручную, а затем отправить в стиралку.

Однако этот вариант не единственный, есть еще один, не менее эффективный, но удобный, если вообще не хочется стирать руками. Эксперты издания Express подсказали, чем смягчить полотенца при стирке. Они говорят, что в этом поможет обычный столовый белый уксус. Его нужно использовать вместо кондиционера для белья, которым вы обычно пользуетесь.

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Все, что нужно сделать - это налить примерно 50 граммов уксуса в отсек для кондиционера и запустить цикл стирки в воде 60 градусов или выше. Уксус раскроет волокна ткани, позволит ей лучше впитывать порошок и "распушит" материал. Сушить полотенца можно и естественным образом, и в специальной машинке. Если результат вас не устроил, можете еще раз постирать, но уже с добавлением соды - ее нужно засыпать в отсек для порошка.

Причина, по которой этот метод так хорошо работает, заключается в естественной кислотности уксуса. В отличие от кондиционеров для белья, которые могут оставлять осадок - он со временем делает полотенца грубыми, уксус помогает разрушить накопления моющего средства и восстанавливает естественную мягкость ткани.

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