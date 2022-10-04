Заготовки на зиму из ягод - это мастхев каждой хозяйки, которая в холодное время года хочет порадовать себя и семью вкусным вареньем. Чаще всего в морозилке можно найти летние сезонные ягоды, из которых получаются очень вкусные и легкие заготовки.
Ранее УНИАН назвал 3 варианта, как использовать кожуру от апельсина, а сегодня вы узнаете, чем полезна черная смородина и как приготовить ее на зиму.
Чем полезна черная смородина, протертая с сахаром?
Черная смородина имеет уникальные свойства, которые всячески укрепляют организм. Ее можно употреблять в виде джема или варенья, поливая им блинчики и сырники, а можно добавлять чай, чтобы быстрее избавиться от простуды.
Например, черная смородина с сахаром через мясорубку отлично бореться с заболеваниями дыхательных путей и оказывает противовоспалительное действие на слизистую оболочку горла.
Кроме того, черная смородина протертая с сахаром позволяет снизить температуру тела при заболеваниях. Она действует не хуже любого фармацевтического жаропонижающего. Также она выводит токсины из организма.
Как заготовить смородину с сахаром на зиму?
Обычно заготовки со смородиной делают в середине лета, в сезон. Тогда черная смородина и дешевле, и качественнее. Самый оптимальный и быстрый вариант заготовки без варки - это смородина через мясорубку с сахаром.
Рецепт смородины с сахаром без варки:
- пропустите смородину через мясорубку или блендер на невысокой скорости;
- на один литр смородины добавьте 2 кг сахара;
- доведите смородину до пюреобразного состояния и оставьте ее на 2-3 часа;
- перелейте смородину с сахаром в банку и поставьте в холодильник минимум на 20 часов.
Рецепт смородины с сахаром с варкой
Из смородины также можно приготовить джем, который идеально будет сочетаться с блинчиками или сырниками.
- Перемойте ягоды и дайте стечь воде;
- пропустите смородину через мясорубку;
- вмешайте в нее сахар;
- сложите ягодную массу в кастрюлю для варки;
- добавьте немного чистой воды и доведите до кипения;
- подождите еще 3-5 минут и выключайте;
- сразу же разлейте массу в баночки и поставьте в холодильник.
Можно ли заморозить черную смородину с сахаром?
Да, многие хозяйки замораживают смородину, протертую с сахаром. Обычно для этого способа приготовления смородины на 1 кг ягод добавляют 500-600 грамм сахара. Для начала вам нужно перетереть смородины, а затем засыпать ее сахаром, уже в банке. Подождите, пока растворяться кристаллы и только потом ставьте их в морозильную камеру.
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