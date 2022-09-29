Скушали апельсин, а кожуру выбросить жалко? Значит, не выбрасывайте! Ее можно использовать дома с пользой.

Мммм, апельсины! Сколько пользы содержат в себе эти сочные оранжевые плоды. Даже кожура от них - ценнный продукт, который пригодится в любом доме. Садись поудобней, а УНИАН расскажет тебе, что можно сделать с апельсиновой кожурой.

Апельсиновые корки с уксусом

После сытного обеда из апельсинов собери все корки и плотно уложи их в банку. Залей уксусом до краев и оставь на две недели в темном прохладном месте. За это время корки отдадут весь свой аромат и пользу и на выходе ты получишь замечательное моющее средство.

Для удобства перелей получившийся раствор в бутылку с распылителем. Нанеси апельсиновый уксус на поверхность и просто протри ее: грязи и жира как ни бывало! Средство также можно добавлять в воду при мытье полов, ведь это настоящий эко-продукт своими руками.

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Для чего можно использовать апельсиновые корки еще

Сделай ароматную приправу. Да-да, апельсиновая кожура прекрасно дополнит блюда из мяса и птицы, добавит аромат в блюда из риса и наполнит цитрусовым шлейфом любимый кофе.

Для этого необходимо натереть на мелкой терке цедру (самую оранжевую и сочную часть корки). Высуши цедру и смешай ее с солью или сахаром. Соответственно ты получишь ароматную соль для горячих блюд и апельсиновый сахар для напитков.

Сделай изысканный чай. Самое простое, что можно сделать с апельсиновой кожурой, добавить ее в чай. Но сделать это надо с умом. По-максимуму срежь с корок белую часть, а оставшуюся оранжевую нарежь на мелкие кусочки. Высуши апельсиновые кусочки при комнатной температуре и добавь в сухой чай. Чтобы стало совсем-совсем вкусно, добавь туда же кардамон или звездочку бадьяна. Гарантируем, подружки оценят твой апельсиновый чай!

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