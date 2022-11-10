Существует несколько действенных способов, как правильно разбить яйцо.

У каждого человека есть любимый способ приготовления яиц. Кто-то отдает предпочтение яйцам, сваренным всмятку, другие же считают лучшими яйца пашот. При этом мало кто знает, как правильно разбивать яйца.

Существует несколько действенных способов, как правильно разбить яйцо.

Как правильно разбивать вареные яйца

Вы наверняка замечали, что иногда вареное яйцо довольно непросто очистить от скорлупы. Особенно это касается свежих яиц. Так как же разбить вареное яйцо, чтобы не повредить белок?

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Для этого необходимо сразу же охладить сваренные яйца. Переложите их в миску с холодной водой. В идеале, добавьте в воду немного льда. В процессе охлаждения произойдет небольшое сжатие яйца под оболочкой, что позволит легко очистить его от скорлупы.

Для достижения наилучшего результата советуем ударить по яйцу ложкой. После этого вы можете поддеть скорлупу и легко ее снять.

В то же время яйца, вареные всмятку, разбивают немного иначе. Из-за того, что структура яиц, сваренных всмятку, более нежная, их лучше не чистить до момента употребления.

Чем обычно разбивают скорлупу яйца, вареного всмятку? Для того, чтобы очистить такое яйцо от скорлупы, достаточно аккуратно разбить ее на остром конце яйца, после чего счистить её на носике и далее доставать белок и желток с помощью чайной ложки. Довольно удобно использовать для яиц всмятку специальные подставки.

Как правильно разбивать сырые яйца

Уметь правильно разбивать сырые яйца — невероятно полезный навык на кухне, поскольку яйца часто встречаются в рецептах различных блюд и десертов. При этом, важно разбить яйцо так, чтобы в блюдо не попали кусочки скорлупы.

Наиболее действенный способ, позволяющий разбить яйцо, не раскрошив при этом скорлупу, – ударить его об стол. При этом удар должен быть один. В идеале вы должны ударить об стол серединой яйца. Представьте, что именно там проходит его "экватор".

Если разбить яйцо об стол, то скорлупа просто треснет и не повредит внутреннюю пленку. При этом, если вы будете бить яйцо о край миски или сковородки, есть большой шанс попадания скорлупы внутрь самого яйца.

Кроме того, во многих рецептах ключевым ингридиентом является либо белок, либо желток. В таких случаях очень важно разбить яйцо и не повредить желток. Да и согласитесь, глазунья получается намного аппетитнее, когда желток не растекается по сковородке.

Для того, чтобы не повредить желток, можно использовать специальную открывашку для яиц, однако такой инструмент вряд ли можно найти на каждой кухне. Для того, чтобы разбить яйцо, не повредив желток, не рекомендуем бить его о край миски, сковородки или об угол стола. Желательно использовать острый нож. При этом, бить о яйцу необходимо лезвием.

Кроме того, если хотите оставить желток целым, можно разбить яйцо ближе к его тупому краю. При этом рекомендуем выливать яйцо как можно ближе к сковородке, чтобы желток не растекся в результате удара о поверхность посуды.

Как нельзя разбивать яйца

Как мы писали ранее, один из способов разбить яйцо – ударить по нему ножом. Однако бить яйца ножом – далеко не лучший выход.

При ударе ножом скорлупа яйца может мелко раздробиться, и ее частицы непременно окажутся в еде, что прибавит забот. Тогда частицы скорлупы придется извлекать из блюда, что займет некоторое время. Кроме того, при ударе ножом может разрушиться целостность желтка.

Не стоит забывать и о своей безопасности. Если нож очень острый, есть существенный риск получения травмы.

Наверняка, многие слышали, что нельзя стучать яйцом по столу. В основном это связано с суевериями. Оказывается, такая примета существует у пожарных и спасателей. У них это может считаться предвестником катастроф.

В то же время народная мудрость гласит, что нельзя разбивать яйцо об стол, чтобы не разбить свою счастливую судьбу.

Как профессиональные повара разбивают яйца

Шеф-повар и автор книги кулинарных рецептов Майк Хейс рассказал в TikTok, какими способами разбивания яиц пользуются профессиональные повара.

Кулинар сравнил два популярных способа. В первом случае он разбил яйцо непосредственно об стол, как это делают многие хозяйки. Однако когда он выливал содержимое яйца в миску, скорлупа треснула на мелкие кусочки, и попала в белок и желток.

Второй же способ заключается в том, чтобы просто бросить целое яйцо в миску. При таких манипуляциях яйцо точно также разбивается пополам, но скорлупа не крошится и не попадает в само яйцо.

Важно: не забывайте мыть яйца перед приготовлением блюд.

Как правильно разбить яйцо одной рукой

Наверняка каждый хотя бы раз в жизни пробовал разбивать яйца одной рукой. Для того, чтобы это сделать, нужно выполнить ряд простых шагов.

Во-первых, необходимо правильно держать само яйцо. Для этого нужно зажать три пальца, а указательный и большой – слегка согнуть. Еще один важный момент – положение яйца в руке. Его нужно держать так, чтобы тупой край яйца оказался зажат средним пальцем, а указательный и большой пальцы находились рядом с острым концом.

Во-вторых, нужно стукнуть яйцо о стол либо край миски или скороводки (на ваше усмотрение). При этом важно рассчитать силу удара. Стукнуть яйцо нужно достаточно сильно, но все же не с максимальной силой.

После этого следует занести яйцо над емкостью и слегка развести пальцы в разные стороны, чтобы раскрыть скорлупу. Тогда белок и желток с легкостью выльются в емкость.

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