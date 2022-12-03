Министерства реинтеграции Украины с 31 октября запустило социальную программу, благодаря которой жители некоторых регионов нашей страны получат дрова для отопления жилища. УНИАН расскажет, положены ли бесплатные дрова пенсионерам и как их получить.
Кто может получить бесплатно дрова - основные правила
Рассчитывать на социальную поддержку в виде древесины могут не все категории населения, а только те, кто относится к уязвимым группам:
- инвалиды I и II группы;
- одинокие люди старше 60 лет;
- тяжелобольные люди;
- многодетные семьи;
- беременные девушки;
- одинокие опекуны детей при наличии справки об опекунстве;
- матери-одиночки с детьми до двух лет;
- те, кто не оформлял субсидию для оплаты отопления.
Кроме того, получить дрова от властей смогут не все жители Украины - в список вошли только восемь областей. На данный момент это Донецкая, Харьковская, Сумская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Черниговская области.
Оформляем дрова бесплатно - как получить
Для того, чтобы обеспечить себя социальной поддержкой в виде дров, вы должны подать заявление в органы местной власти вашего города, если он есть в вышеуказанном списке областей.
Вместе с заявлением нужно иметь:
- паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий личность;
- документ, подтверждающий специальный статус личности для иностранцев и лиц без гражданства;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя, если заявление подает именно он;
- регистрационный номер карты налогоплательщика;
- подтверждение социального статуса, если таковой есть;
- документы, подтверждающие, что заявитель принадлежит к тому или иному домохозяйству.
После подачи заявления остается только ждать - дрова привезут вам домой в рамках инициативы, на которую государство выделило 563 миллиона гривен.