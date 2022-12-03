Кому положены бесплатные дрова в Украине и как сделать так, чтобы их привезли вам домой - узнайте в материале УНИАН.

Министерства реинтеграции Украины с 31 октября запустило социальную программу, благодаря которой жители некоторых регионов нашей страны получат дрова для отопления жилища. УНИАН расскажет, положены ли бесплатные дрова пенсионерам и как их получить.

Кто может получить бесплатно дрова - основные правила

Рассчитывать на социальную поддержку в виде древесины могут не все категории населения, а только те, кто относится к уязвимым группам:

инвалиды I и II группы;

одинокие люди старше 60 лет;

тяжелобольные люди;

многодетные семьи;

беременные девушки;

одинокие опекуны детей при наличии справки об опекунстве;

матери-одиночки с детьми до двух лет;

те, кто не оформлял субсидию для оплаты отопления.

Кроме того, получить дрова от властей смогут не все жители Украины - в список вошли только восемь областей. На данный момент это Донецкая, Харьковская, Сумская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Черниговская области.

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Оформляем дрова бесплатно - как получить

Для того, чтобы обеспечить себя социальной поддержкой в виде дров, вы должны подать заявление в органы местной власти вашего города, если он есть в вышеуказанном списке областей.

Вместе с заявлением нужно иметь:

паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий личность;

документ, подтверждающий специальный статус личности для иностранцев и лиц без гражданства;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя, если заявление подает именно он;

регистрационный номер карты налогоплательщика;

подтверждение социального статуса, если таковой есть;

документы, подтверждающие, что заявитель принадлежит к тому или иному домохозяйству.

После подачи заявления остается только ждать - дрова привезут вам домой в рамках инициативы, на которую государство выделило 563 миллиона гривен.

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