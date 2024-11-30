В некоторых случаях для того, чтобы заполучить беспроводной интернет, понадобится очень мощная "банка".

Когда часто и надолго отключают свет, едва ли не единственной отрадой может стать высокоскоростной интернет. Если не хотите потерять выход в сеть, понадобится провод, чтобы подключить роутер к павербанку, - его можно купить в Украине или, если есть желание сэкономить и возможность подождать, заказать из Китая.

Во время отключений света с интернетом можно остаться, сделав всего несколько шагов. Но, конечно же, сначала нужно выяснить у своего провайдера, может ли он обеспечить работу сети во время отключений электроснабжения.

Как подключить вай-фай роутер к повербанку

У многих пользователей в частном секторе оптоволоконный интернет, и сетевой кабель подключается к абонентскому терминалу (медиаконвертеру), который, в свою очередь, соединяется с роутером, и это устройство раздает сеть.

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В таком случае к повербанку нужно будет подсоединить два устройства - и медиаконвертер, и роутер. Для этого нужно будет подобрать два кабеля-переходника с подходящими разъемами (могут быть разных типов - USB-DC, Type-C, USB - mini USB) и вольтажом (V).

Эксперты отметили, что вольтаж кабелей должен соответствовать вольтажу, указанному на устройствах:

"Например, в нижней части роутера может быть написано 12V, 9V или 5V, а вольтаж медиаконвертер обычно составляет 9".

Если же к вам в дом просто заходит сетевой кабель, то вам нужно будет использовать только один провод, чтобы подключить роутер к повербанку. В таком случае можно поступить и более простым путем - напрямую подсоединить кабель к компьютеру и пользоваться интернетом.

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Как подключить роутер к повербанку - нюансы

Когда подберете необходимые кабеля, может возникнуть неожиданная проблема - ваша "банка" может не подойти. Обратите внимания, что для питания сразу двух устройств понадобится повербанк, мощность которого составляет не менее 22.5W.

Между тем и такая "банка" может не "вытянуть" работу, если ваш роутер из "свежих" моделей и имеет вольтаж 12. В таком случае нужно будет раскошелиться на повербанк мощностью от 50 до 65W.

Можно ли подключить роутер к повербанку, когда нет света, мы разобрались. А теперь стоит обратить внимание на то, что заполучить беспроводной интернет можно и более простым путем, если у вас нет света, но при этом есть заряженный ноутбук.

Для этого нужно сделать два шага:

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Подключить медиаконверт к "банке".

Присоединить сетевой кабель к ноутбуку.

Потом интернет можно раздать с самого "ноута".

Ранее УНИАН объяснил, как заряжать ноутбук через повербанк. Как выяснилось, даже старый "ноут" можно подпитать через "банку".

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