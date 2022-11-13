"Икота, икота, перейди на Федота" - этот заговор знают все, но далеко не всегда он помогает избавиться от неприятных звуков. Икота мешает, ставит в неловкое положение и, в целом, создает дискомфорт каждому, кто с ней сталкивается. УНИАН выяснил, как избавиться от икоты - срочно читайте материал.
Как долго может продолжаться икота и почему она возникает
Икота возникает из-за непроизвольных сокращений диафрагмы, которая находится между грудью и животом. Движениями этой мышцы управляет мозг - иногда он подает неправильные сигналы. Возникает спазм, мышца давит на легкие, выталкивая из них воздух. Он под давлением проходит через гортань и захлопывает голосовую щель и надгортанник - появляется характерный звук. Спазмы повторяются - возникает непрекращающаяся икота.
Причиной такой ситуации может стать множество факторов:
- употребление газированных напитков;
- курение сигарет, вейпа или кальяна;
- заглатывание воздуха во время смеха;
- прием слишком горячей или острой пищи;
- стресс и эмоциональное напряжение;
- долгое сидение в неудобной позе;
- резкие перепады температуры;
- быстрое проглатывание пищи;
- переизбыток алкоголя;
- недостаток сна;
- переедание.
Физиологи считают, что одной из причин икоты может стать и серьезное заболевание нервной системы. В нормальном (не критичном) случае икота длится 10-15 минут, но иногда это время увеличивается до двух дней. В таком случае лучше, конечно, обращаться к врачу, но справиться с икотой экстренно получится и без медиков.
Как избавиться от икоты в домашних условиях - методы
Для того, чтобы быстро избавиться от икоты, вам нужно простимулировать блуждающий нерв - он связывает мозг, пищеварительную систему и принимает участие в процессах дыхания. Поэтому, если вы будете его стимулировать - мозг отвлечется на другие действия, а икота пройдет.
Методов избавления от икоты существует множество - от простых и знакомых до весьма оригинальных:
- задержать дыхание - сделайте вдох и не выдыхайте 10-15 секунд, а потом медленно выдохните;
- подышать в пакет - возьмите бумажный пакет, опустите в него нос и рот, дышите так 15 секунд;
- обнять колени - примите позу эмбрион сидя и находитесь в ней 15-20 секунд;
- выпить воды - налейте стакан холодной воды и мелкими глотками выпейте ее;
- съесть лимон или лед - кубик льда нужно сосать, пока он не исчезнет, а если не помогло, то употребите лимон, посыпанный специями (нужен резкий вкус);
- вызвать рвоту - надавите двумя пальцами на корень языка, чтобы создать рвотный позыв;
- показать язык - высуньте язык так далеко, как сможете и останьтесь в таком положении на 5-10 секунд;
- сделать массаж - легко надавите на сонную артерию и массируйте ее 5-10 секунд в положении лежа.
Кстати, специалисты из Израиля считают, что массаж можно сделать и по-другому, засунув палец в анальное отверстие. Известен случай, когда врачи таким образом остановили икоту у пожилого пациента. Если ректальный массаж вам не близок, можете заняться сексом - он тоже помогает от икоты. Оргазм сам по себе невероятно сильно стимулирует блуждающий нерв, отчего мозг "забывает" про диафрагму и спазмы.