Куда надавить, чтобы перестать икать, а также чем вам поможет бумажный пакет или кусочек лимона - узнайте в материале УНИАН.

"Икота, икота, перейди на Федота" - этот заговор знают все, но далеко не всегда он помогает избавиться от неприятных звуков. Икота мешает, ставит в неловкое положение и, в целом, создает дискомфорт каждому, кто с ней сталкивается. УНИАН выяснил, как избавиться от икоты - срочно читайте материал.

Как долго может продолжаться икота и почему она возникает

Икота возникает из-за непроизвольных сокращений диафрагмы, которая находится между грудью и животом. Движениями этой мышцы управляет мозг - иногда он подает неправильные сигналы. Возникает спазм, мышца давит на легкие, выталкивая из них воздух. Он под давлением проходит через гортань и захлопывает голосовую щель и надгортанник - появляется характерный звук. Спазмы повторяются - возникает непрекращающаяся икота.

Причиной такой ситуации может стать множество факторов:

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употребление газированных напитков;

курение сигарет, вейпа или кальяна;

заглатывание воздуха во время смеха;

прием слишком горячей или острой пищи;

стресс и эмоциональное напряжение;

долгое сидение в неудобной позе;

резкие перепады температуры;

быстрое проглатывание пищи;

переизбыток алкоголя;

недостаток сна;

переедание.

Физиологи считают, что одной из причин икоты может стать и серьезное заболевание нервной системы. В нормальном (не критичном) случае икота длится 10-15 минут, но иногда это время увеличивается до двух дней. В таком случае лучше, конечно, обращаться к врачу, но справиться с икотой экстренно получится и без медиков.

Как избавиться от икоты в домашних условиях - методы

Для того, чтобы быстро избавиться от икоты, вам нужно простимулировать блуждающий нерв - он связывает мозг, пищеварительную систему и принимает участие в процессах дыхания. Поэтому, если вы будете его стимулировать - мозг отвлечется на другие действия, а икота пройдет.

Методов избавления от икоты существует множество - от простых и знакомых до весьма оригинальных:

задержать дыхание - сделайте вдох и не выдыхайте 10-15 секунд, а потом медленно выдохните;

- сделайте вдох и не выдыхайте 10-15 секунд, а потом медленно выдохните; подышать в пакет - возьмите бумажный пакет, опустите в него нос и рот, дышите так 15 секунд;

- возьмите бумажный пакет, опустите в него нос и рот, дышите так 15 секунд; обнять колени - примите позу эмбрион сидя и находитесь в ней 15-20 секунд;

- примите позу эмбрион сидя и находитесь в ней 15-20 секунд; выпить воды - налейте стакан холодной воды и мелкими глотками выпейте ее;

- налейте стакан холодной воды и мелкими глотками выпейте ее; съесть лимон или лед - кубик льда нужно сосать, пока он не исчезнет, а если не помогло, то употребите лимон, посыпанный специями (нужен резкий вкус);

- кубик льда нужно сосать, пока он не исчезнет, а если не помогло, то употребите лимон, посыпанный специями (нужен резкий вкус); вызвать рвоту - надавите двумя пальцами на корень языка, чтобы создать рвотный позыв;

- надавите двумя пальцами на корень языка, чтобы создать рвотный позыв; показать язык - высуньте язык так далеко, как сможете и останьтесь в таком положении на 5-10 секунд;

- высуньте язык так далеко, как сможете и останьтесь в таком положении на 5-10 секунд; сделать массаж - легко надавите на сонную артерию и массируйте ее 5-10 секунд в положении лежа.

Кстати, специалисты из Израиля считают, что массаж можно сделать и по-другому, засунув палец в анальное отверстие. Известен случай, когда врачи таким образом остановили икоту у пожилого пациента. Если ректальный массаж вам не близок, можете заняться сексом - он тоже помогает от икоты. Оргазм сам по себе невероятно сильно стимулирует блуждающий нерв, отчего мозг "забывает" про диафрагму и спазмы.

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