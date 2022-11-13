Как перестать икать быстро - советы / depositphotos.com

"Икота, икота, перейди на Федота" - этот заговор знают все, но далеко не всегда он помогает избавиться от неприятных звуков. Икота мешает, ставит в неловкое положение и, в целом, создает дискомфорт каждому, кто с ней сталкивается. УНИАН выяснил, как избавиться от икоты - срочно читайте материал.

Как долго может продолжаться икота и почему она возникает

Икота возникает из-за непроизвольных сокращений диафрагмы, которая находится между грудью и животом. Движениями этой мышцы управляет мозг - иногда он подает неправильные сигналы. Возникает спазм, мышца давит на легкие, выталкивая из них воздух. Он под давлением проходит через гортань и захлопывает голосовую щель и надгортанник - появляется характерный звук. Спазмы повторяются - возникает непрекращающаяся икота.

Причиной такой ситуации может стать множество факторов:

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  • употребление газированных напитков;
  • курение сигарет, вейпа или кальяна;
  • заглатывание воздуха во время смеха;
  • прием слишком горячей или острой пищи;
  • стресс и эмоциональное напряжение;
  • долгое сидение в неудобной позе;
  • резкие перепады температуры;
  • быстрое проглатывание пищи;
  • переизбыток алкоголя;
  • недостаток сна;
  • переедание.

Физиологи считают, что одной из причин икоты может стать и серьезное заболевание нервной системы. В нормальном (не критичном) случае икота длится 10-15 минут, но иногда это время увеличивается до двух дней. В таком случае лучше, конечно, обращаться к врачу, но справиться с икотой экстренно получится и без медиков.

Как избавиться от икоты в домашних условиях - методы

Для того, чтобы быстро избавиться от икоты, вам нужно простимулировать блуждающий нерв - он связывает мозг, пищеварительную систему и принимает участие в процессах дыхания. Поэтому, если вы будете его стимулировать - мозг отвлечется на другие действия, а икота пройдет.

Методов избавления от икоты существует множество - от простых и знакомых до весьма оригинальных:

  • задержать дыхание - сделайте вдох и не выдыхайте 10-15 секунд, а потом медленно выдохните;
  • подышать в пакет - возьмите бумажный пакет, опустите в него нос и рот, дышите так 15 секунд;
  • обнять колени - примите позу эмбрион сидя и находитесь в ней 15-20 секунд;
  • выпить воды - налейте стакан холодной воды и мелкими глотками выпейте ее;
  • съесть лимон или лед - кубик льда нужно сосать, пока он не исчезнет, а если не помогло, то употребите лимон, посыпанный специями (нужен резкий вкус);
  • вызвать рвоту - надавите двумя пальцами на корень языка, чтобы создать рвотный позыв;
  • показать язык - высуньте язык так далеко, как сможете и останьтесь в таком положении на 5-10 секунд;
  • сделать массаж - легко надавите на сонную артерию и массируйте ее 5-10 секунд в положении лежа.

Кстати, специалисты из Израиля считают, что массаж можно сделать и по-другому, засунув палец в анальное отверстие. Известен случай, когда врачи таким образом остановили икоту у пожилого пациента. Если ректальный массаж вам не близок, можете заняться сексом - он тоже помогает от икоты. Оргазм сам по себе невероятно сильно стимулирует блуждающий нерв, отчего мозг "забывает" про диафрагму и спазмы.

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