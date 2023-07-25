Все жильцы частных домов рано или поздно сталкиваются с нежелательными посягательствами на грядки со стороны соседских или даже собственных котов. Давайте разбираться, чем посыпать грядки от кошек, чтобы сохранить чистоту и не навредить животному.

Каждый огородник и садовод знает, что кошки иногда могут стать неприятными гостями, когда выбирают вашу грядку в качестве своего личного туалета. Но не волнуйтесь, существует несколько проверенных способов, как избавиться от соседских котов в частном доме, чтобы сохранить ваш сад в непорочности.

Чем можно отпугнуть кошек от грядок - рабочие способы

Соседский кот роет грядки? Попробуйте посадить вокруг своего огорода ароматные растения, которые не нравятся кошкам, или разместите вблизи грядки шумящие предметы: подвесьте металлические банки или ветряные колокольчики. Шум от них испугает кошек и заставит их избегать эту область.

Установите спринклеры или автоматические поливалки, чтобы непредсказуемо орошать грядку. Кошки не любят быть облитыми водой и, скорее всего, будут избегать вашего огорода.

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Используйте барьеры вокруг клумбы. Можно установить мелкий заборчик, натянуть нити или сетку над клумбой. Кошки любят откапывать место перед тем, как сделать свои дела, так что создание физического барьера может остановить их.

Какой запах больше всего не любят коты - список

Есть еще один способ, как отвадить котов, чтобы не метили. Попробуйте разложить по грядкам апельсиновую или лимонную кожуру. Запах цитрусовых не нравится кошкам и поможет отпугнуть их.

Еще кошкам не нравятся запахи таких растений:

горчица;

мандарины и вообще все цитрусовые;

лавровый лист;

перечная мята;

гвоздика;

эвкалипт;

розмарин;

лаванда.

Используйте эти ароматы в форме масел или сухих трав на грядках или в близлежащих областях для отпугивания кошек. Также некоторые растения из списка можно посадить у себя на огороде - это дополнительно защитит его от лохматого захватчика.

Важно. На территории огорода нельзя размещать кормушки для птиц. Коты со всей округи будут топтать вам грядки, чтобы поохотиться в этом злачном месте.

Теперь вы знаете, как защитить грядки от котов и чем отпугнуть кошек, чтобы не гадили в огороде. Надеемся, что эти советы помогут вам сохранить свою грядку в безупречном состоянии и создать гармоничное сосуществование между вами, вашим садом и местными кошками.

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