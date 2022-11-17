Средства для этого найдутся в каждом доме.

Пластик используют в производстве различной бытовой техники, но со временем он может пожелтеть. Не обязательно сразу бежать в магазин за самыми дорогими средствами, чтобы решить эту проблему.

УНИАН расскажет, как убрать желтизну с белого пластика.

Вопрос, чем отбелить пластик в домашних условиях, возникает у многих, несмотря на большое количество доступных способов. Рассмотрим основные причины загрязнения пластика:

Видео дня

Окисление.

Старые загрязнения.

Открытый огонь или курение в комнате.

Уборка с использованием неподходящих средств.

Некачественный материал.

Как отбелить пластик

Помочь в этом могут средства, которые найдутся в каждом доме. Разберемся, как отбелить пожелтевший пластик перекисью водорода. Нужно вылить немного средства на губку и тщательно протереть загрязненное место. При необходимости процедуру можно повторить несколько раз.

Кроме перекиси можно использовать обычный столовый уксус. Так как отбелить пластик уксусом немного сложнее, для более застарелых загрязнений понадобится 80% эссенция. Обязательно наденьте перчатки и маску, затем смочите губку уксусом и отмойте пятна.

Большой популярностью пользуется димексид - раствор, который можно найти в любой аптеке. Небольшое количество поможет отбелить пластик на микроволновке, кондиционере, стиральной машине и даже на выключателях. В этом случае также лучше использовать перчатки.

Кроме того, помочь сделать желтый пластик белым может кашица из хозяйственного мыла или протирание поверхности спиртовыми салфетками.

Вас также могут заинтересовать новости: