Как размягчить свежий хлеб, чтобы он был как новый - УНИАН рассказал несколько советов.

Не спешите выбрасывать черствый хлеб и покупать ему замену. Ему можно вернуть свежесть, если придерживаться нескольких хитростей. Однако если на хлебе уже видны следы плесени или грибка - такой хлеб есть опасно.

Учтите, что эффект продержится несколько часов. Затем хлеб опять затвердеет. Поэтому мягкий хлеб нужно съесть быстро. Также можно нагревать черствый хлеб порционно.

Ранее мы писали, как хранить хлеб, чтобы он долго не черствел.

Видео дня

Как распарить черствый хлеб в духовке

Разогрейте духовку до 180 градусов. Оторвите кусок фольги, чтобы завернуть хлеб. Поместите хлеб в фольге на противне в духовку. Если хлеб нарезан на ломтики, то он распарится за 5 минут, а целую буханку оставьте на 20 минут. После того, как вы достали хлеб из духовки, дайте ему остыть в фольге.

Как сделать черствый хлеб свежим на плите

Выложите хлеб в сито и поставьте в кастрюлю. На дно кастрюли налейте воду, чтобы до сита осталось около 10 сантиметров. Включите газ и доведите воду до кипения. Держите хлеб над кипящей водой 5 минут. Кусочки хлеба периодически можно поворачивать, чтобы они размягчились равномерно.

Как размягчить черствый хлеб в микроволновке

Заверните хлеб в слегка влажное бумажное полотенце. Поставьте его в микроволновку и включите нагрев. В зависимости от степени черствости хлеба ему понадобится 10-40 секунд, чтобы полностью размякнуть. После нагрева снимите бумагу и дайте хлебу немного остыть.

Хлеб после микроволновки станет мягким ненадолго. Его сразу надо употребить в пищу.

Как освежить черствый хлеб с помощью сельдерея

Если у вас есть стебли сельдерея, с их помощью можно сделать черствый хлеб мягким. Для этого вам понадобятся большие упаковки или пакеты на застежке. Поместите в пакет хлеб и 2-3 стебля сельдерея. Поставьте в холодильник на несколько часов, а ещё лучше - на ночь. За ночь сельдерей отдаст свою влагу хлебу, а сам овощ высохнет.

Вас также могут заинтересовать новости: