Такое средство вполне универсально - им можно мыть не только посуду.

Многие хозяйки, у которых есть посудомоечные машины, знают, что таблетки для них можно использовать и с другой целью. Оказалось, что с помощью всего одной штуки получится привести в порядок весь дом. Как именно это работает - читайте в материале.

Как правильно пользоваться таблетками для посудомоечной машины в быту

Если вы моете тарелки и кастрюли руками, и у вас нет посудомоечной машинки, вам все равно нужно купить таблетки для посудомойки. Все дело в том, что такое простое средство поможет убрать самые тяжелые загрязнения в разных частях квартиры.

На дверце духовки

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При частом использовании духового шкафа рано или поздно на стеклянной дверце накопится большое количество грязи, жира и даже пыли. Отмыть это все - настоящая проблема, но есть лайфхак. Возьмите одну таблетку, намочите ее и соскребите грязь с дверцы.

От налета на чашках

Второй вариант, как можно ещё использовать таблетки для посудомоечных машин - это против борьбы с налетом от чая и кофе, который остается внутри чашек. Вам нужно отломать часть таблетки, положить ее в чашку, налить горячую воду и полностью растворить. Оставить в таком виде на час, а затем промыть чашку под проточной водой.

Для чистки раковины

Таблетки для посудомоечной машины для уборки дома прекрасно справятся, если необходимо вычистить добела грязную раковину. На ней могут скопиться налет, грязь и ржавчина - чтобы от них избавиться, просто смочите таблетку горячей водой и натрите ею проблемные места на раковине. Активные вещества в составе таблетки быстро уберут грязь, а сама она действует как губка - никаких дополнительных инструментов не надо.

От ржавчины и желтых пятен на унитазе

Еще одно нестандартное использование таблеток для посудомоечных машин кроется в борьбе за чистоту унитаза. Этим приспособлением люди пользуются часто, так что, грязь въедается глубоко, а убрать ее порой бывает довольно трудно. Все, что вам нужно сделать - это бросить таблетку прямо в унитаз и дождаться, пока она там растворится. Через час можете взять щетку и тщательно почистить унитаз изнутри - увидите, что жир и налет отвалятся сами собой.

Для чистоты стиральной машинки

Таблетки для посудомойки отлично справляются с налетом и накипью, которые образовываются в стиралках. Добиться чистоты нетрудно - нужно положить в барабан одну таблетку, закрыть дверцу и включить любой цикл стирки с горячей водой. Машинка отлично почистится изнутри, а если вы положите внутрь еще и 2-3 ненужных маленьких полотенца, то они выполнят роль губки, еще лучше удаляя загрязнения.

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