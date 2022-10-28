Нужно ли мешать пшеничную кашу, на чем лучше всего ее варить и как - узнайте в материале УНИАН.

Диетологи говорят, что пшеничная каша очень полезна не только для спортсменов (благодаря биотину в составе), но и для всех остальных людей. Регулярно употребляя ее, вы можете улучшить память, ускорить работу мозга, повысить работоспособность и концентрацию. Более того, пшеничная каша положительно влияет на свертываемость крови и способствует ранозаживлению.

УНИАН расскажет, как варить пшеничную кашу на воде рассыпчатую и не менее вкусную - на молоке.

Как правильно промывать пшеничную кашу - подготовительный этап

Для того, чтобы сварить вкусную кашу, ее нужно правильно подготовить. Крупу необходимо промыть под проточной водой несколько раз, пока жидкость не станет прозрачной. Затем определитесь, на чем вы будете варить кашу - на воде или на молоке.

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Несладкая каша лучше получается на воде, а вот для сладкого блюда рекомендуем использовать молоко или смесь молока и воды. Как правило, на 1 стакан крупы нужно взять 3 стакана жидкости, если вам нравится вязкая структура, а для рассыпчатой каши достаточно будет 2 стаканов воды или молока.

Как варить пшеничную кашу на воде в кастрюле - рецепт

Вам нужно взять необходимое количество крупы, высыпать ее в кастрюлю, залить холодной водой или молоком. Помешивая, варить кашу до тех пор, она она не закипит, а потом убавить огонь и продолжать варить 20-30 минут до загустения. Снять кастрюлю с огня и дать каше настояться 15-20 минут под крышкой. Можно дополнительно укутать блюдо теплым полотенцем.

Как варить пшеничную кашу в мультиварке - технология

Выложить пшеничную крупу в чашу мультиварки, залить молоком или водой, выбрать режим "Каша" или "Крупа" и готовить в течение 35 минут. Дополнительно вы можете включить режим "Подогрев" на 5-10 минут, чтобы каша лучше настоялась.

Если вы хотите использовать какие-нибудь добавки к каше, то отталкивайтесь от степени ее сладости. К несладкому блюдо оптимально сделать зажарку из лука и моркови, добавить соль и зелень. Сладкая каша будет вкуснее, если добавить немного сливочного масла, корицы, сгущенки или меда.

Как варить пшеничную кашу - пропорции и время для духовки

Возьмите емкость, которую можно ставить в духовку, высыпьте туда крупу, следом вылейте молоко или воду. Разогрейте духовку до 200°C и готовьте без крышки 30-40 минут. Снизьте температуру и продолжайте запекать кашу еще 10-15 минут. Попробуйте кашу - если она все еще твердая, то долейте жидкости, выключите духовку и оставьте блюдо там, чтобы оно настоялось.

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