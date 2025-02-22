Если овощи, не смотря на все усилия, постоянно гниют, то нужно предпринять три действия.

Многие владельцы погребов сталкиваются с проблемой, когда овощи не "доживают" до срока съедения. Плоды гниют и покрываются пятнами, что бы вы не делали. Если это вам знакомо - мы подскажем, что нужно исправить. Узнайте, как хранить морковь в погребе месяцами и какие есть три причины, по которым овощи и фрукты быстро становятся непригодными в пищу.

Как уменьшить влажность в погребе

Чаще всего причиной порчи овощей являются неправильные условия хранения - повышенная влажность и отсутствие вентиляции. Если в подземном помещении постоянно присутствует конденсат, то нужно знать, как избавиться от плесени и сырости в погребе.

Чтобы устранить проблему навсегда, придется убрать всё и сделать ремонт - провести или прочистить вентиляцию в погребе, покрасить стены штукатуркой, поднять уровень пола при необходимости. Также помещение стоит обсушить и окурить дымовой шашкой.

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Желательно высушить и обработать 10%-ым раствором медного купороса все ящики и деревянные полки. В древесине также может скапливаться влага, из-за которой гниют припасы.

Если конденсат в погребе не пропадает и влажность всё равно высокая, разложите по помещению мешочки с мелом или ящики с известью. Эти вещества будут впитывать лишнюю влагу.

Почему гниют овощи в погребе - распространенная причина

Даже при идеальных условиях фрукты и овощи могут портиться из-за болезней. Если в ящике со свежими овощами есть подгнившие или заплесневелые, то заражение быстро распространится по комнате.

Чтобы этого не допустить, очень важно перебирать овощи. Поэтому перед тем, как хранить картошку в погребе, осмотрите каждый плод и выбросьте все со следами заболеваний. То же самое касается и остальных культур. В течение срока хранения периодически осматривайте погреб и убирайте гнилые овощи.

Также овощи дольше хранятся и реже гниют, если не соприкасаются друг с другом. Плоды рекомендуется засыпать землей, опилками или песком, и хранить именно в таком виде.

Что делать, чтобы картошка не гнила в погребе - правила товарного соседства

Не все плоды можно оставлять рядом друг с другом. Картошку, морковь, капусту и свеклу лучше держать как можно дальше от яблок и груш. Если хранить всё вместе, то продукты быстро сгниют.

Перед тем, как хранить яблоки в погребе, пересыпьте их опилками и найдите место подальше от овощей. В идеале овощи и фрукты стоит держать в разных помещениях.

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