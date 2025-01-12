Ошибки могут привести к непредвиденным расходам.

Каждый владелец машины знает, что автомобиль нужно "переобувать", когда меняется сезон. Смена резины с летней на зимнюю или наоборот подразумевает, что комплект шин, который был снят с колес, должен быть надежно размещен в подходящем месте. Узнайте, как правильно хранить шины, чтобы не испортить их.

Как хранить шины - главные требования

Прежде чем выяснять, как хранить зимние шины или летнюю резину, нужно правильно подготовить снятие с колес предметы. Обязательно промойте их водой, уберите мусор, который мог застрять в канавках протектора, дождаться абсолютной сухости и обработать обезжиривающим средством - шампунем, спреем или чем-то другим.

Визуальный осмотр шин на предмет неравномерного износа поможет выяснить, можно ли ими пользоваться дальше, или уже нужно "обновить гардероб".

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Ни в коем случае нельзя хранить резину при температуре выше 35 градусов, на открытом воздухе, при высокой влажности, под прямыми солнечными лучами, на снегу, на стеклянных покрытиях, на асфальте или битуме. Идеальные условия для шин - 20-21 градус по Цельсию и 50-60% влажности.

Категорически запрещено складывать резину для авто рядом с электродвигателями, кондиционерами, сканерами и ксероксами. Убедитесь, что шины размещены на расстоянии как минимум метра от батарей и других отопительных приборов, а также от любых емкостей и кислотой, маслом и краской.

Как хранить шины на балконе и можно ли так делать

Немногие водители знают, что резину (и летнюю, и зимнюю) категорически запрещено хранить на балконе, который незастеклен. Также не стоит оставлять их во дворе или возле дома, на любой открытой местности. Оба этих запрета обусловлены тем, что на резину могут попасть солнечные лучи и повредить покрытие. То же самое касается и осенне-зимнего периода, когда на улице льет дождь или идет снег - резину от осадков нужно прятать.

Если у вас нет возможности оборудовать специальное место для такого чувствительного предмета, запомните, как хранить шины правильно - просто упакуйте их в какой-нибудь брезент или другой плотный материал. В качестве альтернативы можно купить специальные чехлы для колес.

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Как хранить шины без дисков и с дисками

Метод хранения для двух типов резины отличается, поэтому запомните, как хранить шины с дисками и без них. Если не знаете, как правильно хранить шины без дисков, то запомните, что ни в коем случае они не подлежат подвешиванию, иначе есть риск деформации. Также резину нельзя складывать друг на друга - лучше аккуратно расставить и следить, чтобы шины хранились вертикально. Раз в три месяца шины необходимо катать и переворачивать.

Шины на дисках смело можно назвать колесами, их, наоборот, можно и нужно подвешивать или размещать в горизонтальном положении. Более того - шины на дисках необходимо накачать примерно на 50%, прежде чем убирать на хранение.

Учитывая вышеуказанную информацию, у вас больше никогда не будет проблем с тем, как хранить шины - лежа или стоя, ведь вы будете знать, что способ хранения зависит от типа резины.

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