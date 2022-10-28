Режим экономии или "Быстрая стирка" - очень удобные функции в современных стиральных машинах. Как сэкономить на стирке и какие еще экономичные режимы стирки можно использовать - читайте на УНИАН.

Вопрос экономии электроэнергии и воды в Украине сейчас стоит остро. Давайте разберемся, как сэкономить электроэнергию при стирке и как уменьшить расход воды в стиральной машине.

Какой самый экономичный режим стирки

В современных стиральных машинках-автомат есть режим "Эко". Пожалуй, это самый экономичный режим стирки. Что значит эконом режим в стиральной машине? Во время этого режима стиральная машинка запускает короткий цикл стирки продолжительностью примерно 50-60 минут при температуре около 20°, что существенно снижает затраты электричества и воды по сравнению с классическими режимами.

Если у вас нет этого режима, то сэкономить электроэнергию при стирке можно с помощью режима без подогрева воды. Обычно он так и называется "Без подогрева" или "Стирка в холодной воде". Либо же эту фунцию можно выбрать при ручном выборе температуры стирки. Белье будет стираться в холодной воде абсолютно без подогрева. Не бойтесь, что качество стирки сильно ухудшится. Используйте специальный порошок для стирки в холодной воде, а пятна можно предварительно обработать пятновыводителем.

Видео дня

Режим "Синтетика" в стиральной машине дает возможность стирать вместе вещи из разных тканей. Стирка происходит при невысокой температуре, около 30° - 40°. Благодаря этому режиму можно сэкономить на циклах стирки.

Для стирки несильно загрязненных вещей можно воспользоваться режимом "Быстрая стирка". Обычно стирка в этом режиме длится 15-30 минут. За это время белье отлично отстирается от пыли и пота.

Как уменьшить расход воды в стиральной машине

Чтобы уменьшить расход воды в стиральной машине, откажитесь от дополнительного полоскания. Обычно режими стирки рассчитаны так, что необходимости в дополнительном полоскании нет. Такая необходимость появляется, если вы аллергик или добавили стиральльного порошка больше положенного. Просто используйте стиралное средство по инструкции, а не "на глаз" и необходимость в дополнительном полоскании отпадет.

На помощь также придет режим "Половина загрузки". Эта функция позволяет использовать меньше воды и запускает более экономный режим стирки в ситуациях, когда белья накоплено мало, но постирать его нужно уже сейчас.

На каком режиме лучше всего стирать вещи

Если вы задались целью сэкономить на стирке, то выбирайте такие режимы:

"Без подогрева воды"

"Эко"

"Быстрая стирка"

"Стандартная стирка"

"Половина загрузки"

Какие режими в машинке самые неэкономные

Все режимы на длительную стирку "жрут" воды и электричество. Обычно это режимы для стирки постельного белья, хлопка, предварительная стирка и режим для аллергиков, прикотором даже полоскание происходит в очень горячей воде.

В какое время экономнее стирать

При наличии двухтарифного счетчика электроэнергии выгодно использовать функцию "Отложенная стирка", чтобы стирать ночью по минимальному тарифу.

Двухзонный тариф предусматривает разделение на две зоны - дневную (с 07:00 до 23:00) и ночную (с 23:00 до 07:00). Днем счетчик считает электроэнергию по обычному тарифу, а ночью стоимость потребленной энергии считается с коэффициентом 0,5, то есть это вдвое дешевле.

Вас также могут заинтересовать новости: