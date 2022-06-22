Эксперт рассказала, как сбалансировать собственный прием пищи и сколько это будет стоить в Украине в реальном времени.

Полномасштабное вторжение России в Украину повлияло на все сферы жизни украинцев, даже в питание. Стоимость продуктов в магазинах дорожает ежедневно, что влияет и на режим потребления пищи.

Диетолог и врач-эндокринолог Наталья Самойленко в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала, как летом 2022 года можно питаться правильно и дешево.

После начала войны в Украине диетолог вместе со своими детьми отправилась в Европу, где прожила несколько месяцев. За это время ей удалось понаблюдать за европейцами в Вене, Праге, Париже, посмотреть, чем они питаются и сравнить с украинским рационом. По словам диетолога, в основном там предпочитают здоровую пищу, но иногда и грешат.

"Мы лично жили в семьях бывших украинцев. Они много едят овощей, еще у них модно покупать фермерские продукты, экологичные и локальные. Однако, наблюдая за местными увидела, что они едят очень много хлеба, особенно на завтрак... Мой сын сказал, что за всю жизнь не ел столько хлеба", - рассказала Самойленко.

Однако, как говорит диетолог, многие украинцы думают, что отдать предпочтение здоровому питанию – это очень дорого. Диетолог рассказала, как сбалансировать собственный прием пищи и сколько это будет стоить в Украине в реальном времени.

В первую очередь, по ее словам, следует обратить внимание, что белки, жиры и углеводы должны поступать в организм одновременно, этим они придают сытость.

"На завтрак мы можем взять классику: кашу, яйцо и сыр. Если не любите кашу – вместо нее может быть любой зерновой продукт. На обед это холодный суп, второе блюдо - курица и салат. И на ужин предлагаю белок растительного происхождения – чечевицу и салат. Мы посчитали и это будет стоить: завтрак - 29 грн, обед - около 33 грн и бюджетный ужин - 18 грн", - отметила диетолог.

Вот такой летний суточный рацион будет стоить 81 гривну за день. При этом Самойленко акцентирует, что к любому блюду можно добавить грецкий орех, который придаст длительную сытость, а также важные жиры для головного мозга. По вкусностям, диетолог просит соблюдать правила употребления сладкого в первой половине дня.

По словам диетолога, жевание снижает уровень стресса, поэтому надо нагружать челюстные мышцы, именно это будет снижать кортизол. Врач-эндокринолог посоветовала тратить на каждый прием пищи около 20 минут. Это не только позволит полакомиться завтраком или обедом, но и сделает вклад в ваше психологическое здоровье.

Из-за постоянного стресса, связанного с войной в стране, Самойленко понимает, что украинцам очень трудно придерживаться здорового питания. В таком случае она просит, по возможности, соблюдать 3-разовый режим питания, а когда очень хочется заесть стресс, диетолог советует его запивать: это может быть вода, морс, чай или другой безалкогольный напиток.

Однако Самойленко уверена: если из-за стресса украинцы имеют лишние килограммы, после победы они быстро уйдут прочь и, в свою очередь, Украина будет стройной и очень здоровой нацией.

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