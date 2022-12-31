Что нельзя есть в новогоднюю ночь 2023 - советы, как пережить праздник и не набрать лишние килограммы.

Есть такая народная забава - худеть к Новому году, а потом еще и после него. Чтобы вам не пришлось худеть дважды, или не было плохо из-за праздничного переедания, УНИАН собрал несколько рекомендаций, что лучше не есть и не пить на Новый год, а что можно - но в меру.

Ранее мы расказывали, что должно быть на столе на Новый год 2023 и что нельзя готовить.

Новый год 2023 - что лучше не есть, чтобы не поправиться

Ответ очевиден: чтобы не поправляться, нужно избегать излишне калорийной еды, а чтобы не передать - нужно знать меру. Вот от чего лучше отказаться за праздничным столом:

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Салаты с майонезом, особенно слоеные - калорийные все без исключения, даже если майонез будет домашний. Плюс ко всему такие салаты тяжелые для желудка.

- калорийные все без исключения, даже если майонез будет домашний. Плюс ко всему такие салаты тяжелые для желудка. Копчености, жирные мясные и горячие блюда на Новый год - не лучший выбор. Они несут много дополнительных калорий и неполезны. Мяса вообще стоит избегать, если вы хотите, чтобы год Кролика был у вас удачным.

на Новый год - не лучший выбор. Они несут много дополнительных калорий и неполезны. Мяса вообще стоит избегать, если вы хотите, чтобы год Кролика был у вас удачным. Сыр и сырные закуски - диетологи советуют ограничить себя в сыре, особенно, если это пармезан, бри и чеддер.

Торты и десерты - стройной фигуре абсолютно не нужны новогодние "Наполеоны", а желудку будет совсем плохо, если вы сверху на холодец "положите" торт.

Если совсем нет сил отказаться - оставьте их на утро 1 января.

Новый год 2023 - что лучше не пить

На празднике трудно удержаться, особенно когда на столе огромное разнообразие напитков. Но тем не менее, мы не советуем пить на Новый год:

Пакетированные соки и газированные сладкие напитки - они, мягко говоря, не очень полезны и в них много калорий.

- они, мягко говоря, не очень полезны и в них много калорий. Безалкогольные и алкогольные коктейли - та же история: выпиваются быстро и так же быстро прибавляют лишние граммы.

- та же история: выпиваются быстро и так же быстро прибавляют лишние граммы. Игристые, полусладкие, сладкие вина, ликеры, крепкие напитки с газировкой и без в непомерных количествах - ничего из этого не пойдет на пользу.

Если не знать меру, то вас, кроме лишнего веса, ждет еще и похмелье.

Блюда на Новый год 2023 - что есть, что пить и как не набрать лишних кило

Из напитков на Новый год лучше отдать предпочтение:

Сухому вину или игристому брют - достаточно будет двух бокалов.

- достаточно будет двух бокалов. Чистой воде или морсу без сахара.

Крепкие напитки - тоже можно, но не более 50-100 г.

Не наедать лишние килограммы и не переесть в новогоднюю ночь помогут несколько советов.

1. Выбирайте нежирные варианты блюд - лучше всего птицу, рыбу и морепродукты.

2. Налегайте на овощи - овощные салаты, нарезки, закуски. Они богаты клетчаткой, поэтому помогают быстрее насытиться, а значит, вы съедите меньше жирного или десерта. Кролику такой подход тоже понравится.

3. Вместо сладостей отдайте предпочтение фруктам - лучше всего их съедать через полчаса после основного приема пищи.

4. Соблюдайте правило трех блюд - выберите из всего меню три блюда и ешьте только их, первым блюдом должен быть салат из овощей. Это убережет и от переедания, и от лишних калорий.

5. Не голодайте день перед Новым годом - старайтесь не пропускать ни завтрак, ни обед, ни ужин, но пусть они будут менее калорийными.

6. Перед началом застолья съешьте несколько орешков - так вы получите ощущение сытости и не будете переедать.

7. Не наедайтесь за столом до отвала - посидите, затем погуляйте часок-два, еще лучше - потанцуйте, чтобы сжечь калории.

Помните главное правило: ничего не есть за 2 часа до сна - мы очень надеемся, что у вас это получится.

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