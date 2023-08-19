Рассказываем, что можно выбрасывать в мусорный контейнер во дворе, а какие отходы лучше туда не складывать.

Ввиду отсутствия мусоропровода в многоквартирных домах украинцы выносят пакеты с отходами на улицу, выбрасывая их в специальные мусорные баки. Оказывается, что далеко не все предметы можно туда класть - УНИАН выяснил, что нельзя бросать в мусор и чем чревато игнорирование запрета.

Что нельзя выбрасывать на помойку - список запрещенных предметов

Немногие знают, что нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами определенные вещи, которые несут опасность для человека и окружающей среды. Обязательно запомните этот перечень.

Разбитые градусники

Врачи говорят, что в одном ртутном градуснике содержится до 500 мг опасного вещества, которое, при нарушении целостности оболочки (самого градусника), испаряется и оседает на поверхностях. Последствия вдыхания паров ртути вы ощутите не сразу, а гораздо позже, поэтому если градусник разбился, нельзя самостоятельно собирать его и нести на помойку - он будет ядовитым для тех, кто окажется рядом с баком. Для утилизации такого опасного предмета нужно вызывать ГСЧС.

Видео дня

Просроченные медикаменты

Если вы, перебирая домашнюю аптечку, нашли несколько упаковок или бутылочек с препаратами, уже ненужными, даже не думайте выбросить их на помойку. Многие фармацевтические препараты своим химическим составом отравляют почву и грунтовые воды, к тому же, очень опасны для бездомных животных.

Безопасный вариант утилизации мед.препаратов - сходить в ближайшую больницу и попросить помощи, медики помогут избавиться от фармацевтики без вреда для окружающей среды.

Дезодоранты, освежители воздуха и другие аэрозоли

Бутылка из-под такого бытового средства может взорваться в мусорном баке под давлением других отходов. Это вызовет возгорание, в итоге сгорит целый бак. Избежать подобной ситуации можно, если полностью опустошить аэрозольный флакон.

Электронные устройства и бытовую технику

Выносить на мусорку подобные гаджеты нельзя - в их составе есть вредные химические соединения, которые отравляют окружающую среду. Именно поэтому ненужную технику лучше относить в специальные пункты приема - там ее пустят на переработку.

Также воздержитесь от того чтобы отправить на помойку люминесцентную лампу - внутри нее находится та же ртуть, что и в градуснике (3–6 мг в одной компактной лампочке и до 50 мг – в линейной). Если лампа в мусорке разобьется, ртуть испарится, отравляя все вокруг. Именно поэтому перегоревшие и просто ненужные экземпляры нужно относить в центры утилизации.

Можно ли выбрасывать траву в мусорный контейнер

Владельцам частных домов, которые наводят порядок у себя на участке и в результате генеральной уборки получают огромное количество листьев, травы и веток, категорически запрещено выносить все это "добро" на общую мусорку. Более того, нельзя и жечь на открытой местности, зато можно использовать повторно, например, в качестве компоста. Если уж очень хочется избавиться, то есть вариант - купить большой металлический бак с хорошими огнеупорными свойствами, сложить туда траву и сжечь так, чтобы огонь и дым не распространились по всей территории.

Можно ли выбрасывать мебель на помойку

Для того чтобы не ошибиться в том, что нельзя выкидывать в мусорные контейнеры, а что можно, важно понимать классификацию отходов. Существует понятие "крупногабаритный мусор" - в рамках украинского законодательства, его габариты превышают 50х50х50 сантиметров.

То есть, если ваша мебель, оконные рамы, двери, ковры и другие вещи довольно массивные, они уже относятся к категории крупногабаритного мусора. Выбрасывать такие предметы быта в общие контейнеры нельзя - нужно складывать рядом с баками, чтобы потом коммунальные службы их забрали отдельно от остального мусора.

Ранее мы говорили о том, какие вещи нельзя выкидывать из дома по народным приметам.

Вас также могут заинтересовать новости: