Оказалось, что от внешнего аккумулятора получится запитать разные гаджеты.

В период отключений электроэнергии, особенно если это происходит неожиданно, многие люди остаются без привычных благ цивилизации в виде разнообразных устройств. Но если есть повербанк, эта проблема решаема - узнайте, что может работать от повербанка и как правильно заряжать устройства.

Что можно запитать от повербанка - разбираемся в мощности

В зависимости от мощности USB-аккумулятор будет работать разное количество времени, а также давать меньший или больший цикл зарядок. К примеру, модели с мощностью до 10000 мАч выручат, если нужно быстро заполнить батарею телефона дома или в дороге. Они не помогут при длительных отключениях света и не годятся для зарядки мощных устройств.

Такого аккумулятора хватит, чтобы запитать:

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телефон (от 2 до 5 полных зарядок в зависимости от состояния батареи);

наушники и часы (несколько десятков зарядок);

планшет (1 раз полностью).

Если вам интересно, как зарядить ноутбук от повербанка с такой мощностью, то учтите, что, в среднем, у ноутбуков емкость аккумулятора выше 10000 мАч, это значит, что даже если у вас получится зарядить ноутбук от такого устройства, до 100% батарея не дотянет.

Повербанк с мощностью до 20000 мАч - это уже более серьезный аккумулятор, к которому можно подключать много разных гаджетов, например, один телефон несколько раз или сразу 2-3 телефона, планшет и ноутбук.

Если покупаете модель 30000 мАч и больше, тогда у вас получится поднять до 100% батарею мощных устройств, причем, несколько раз. Правда, такие повербанки считаются более стационарным вариантом, чем переносным. Модели с мощностью 120000 мАч и выше - это уже портативные устройства, способные запитать даже мини-холодильник, многие автолюбители возят их с собой в машине.

Как подключить телевизор к повербанку и не только его

Главный нюанс того, как будет работать настольная лампа от повербанка, светодиодная лента, чайник и любые другие нужные вам устройства, в разъеме и методе подключения. Варианта всего два - USB-разъем и обычная "вилка".

Если вы купили павербанк, в котором только слоты для USB, то никак по-другому, естественно, никакие приборы вы не подключите. Таким образом можно присоединить только те устройства, где есть USB, например, ту же электропростынь от повербанка зарядить получится. Кстати, светодиодная лента от повербанка также заряжается отлично, если приобрести модель с USB штекером в комплекте.

Но во многих современных повербанках, особенно если это не просто аккумулятор, а целая зарядная станция, есть разъёмы для подключения через вилку. Приобретая себе EcoFlow, Bluetti или любую другую станцию, нет никаких проблем с пониманием, как подключить вилку к повербанку - там есть специальный разъем.

Можно подключать нужные устройства напрямую к станции или через удлинитель, тогда удастся запитать сразу несколько видов техники - утюги, холодильники, стиральные машинки, ноутбуки, миксеры, микроволновки, телевизоры и вообще все, на что хватит мощности у зарядной станции.

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