Абрикос плохо уживается с большинством растений - неправильное соседство может загубить дерево и его соседей.

Абрикос - очень популярное дерево у садоводов, он неприхотливый в уходе и дает много урожая. Однако абрикос довольно "эгоистичный" и плохо принимает другие растения поблизости. Этот фрукт истощает почву, из-за чего его соседям по саду может не хватать питательных веществ. УНИАН рассказал, что нельзя и что можно посадить под абрикосом.

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Фруктовые деревья

Абрикос нельзя сажать возле любых деревьев ближе, чем на 5 метров. Дело в том, что абрикос имеет очень широкую и раскидистую крону, поэтому ему нужно много свободного пространства.

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Но даже при соблюдении этого расстояния большинство деревьев нельзя выращивать возле абрикоса. Он выделяет специфические вещества, которые могут загубить другие фрукты. Хорошо по соседству с абрикосом растет только яблоня.

Овощи

Соседство абрикоса с любыми овощами не принесет ничего хорошего. Абрикос потребляет очень много питательных веществ с почвы, и овощам их будет не хватать. Также у абрикоса очень длинный корень, который мешает расти овощам. Если дерево растет возле овощной грядки - его лучше пересадить по возможности.

Цветы

Из-за объемной кроны абрикос отбрасывает большую тень. Под ним могут расти только те цветы, которые не требовательны к почве и цветут весной, пока у абрикоса нет листьев. Под абрикосом можно посадить:

тюльпаны;

нарциссы;

подснежники;

крокусы;

гиацинты;

примулы.

Также хорошо растет под абрикосом газонная трава.

Ягодные кустарники

Нельзя сажать под абрикосом все сорта малины, смородину, ежевику. Эти кустарники вряд ли дадут хороший урожай рядом с таким соседом.

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