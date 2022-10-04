В статье УНИАН вы узнаете, можно ли заморозить черную смородину с сахаром.

Есть масса способов заготовки черной смородины на зиму - и в свежем виде, и протертую с сахаром, и даже в виде джема. Ранее УНИАН назвал три проверенных способа, как заготовить смородину на зиму, а теперь вы узнаете, как ее правильно хранить.

Как хранить черную смородину, протертую с сахаром?

Хранить черную смородину, протертую с сахаром можно не только в морозильной камере, но и в темном уголке жилища. Если вы добавили в ягоды мало сахара, то можете перелить варенье в банки и плотно закрутить крышку. Затем поставьте банки на дальнюю полку. При этом они должны храниться при комнатной температуре.

Можно ли заморозить черную смородину с сахаром на зиму?

Если же вы добавили много сахара - два стакана и больше на килограмм ягод, то лучше хранить смородину в холодильнике. Стоит учитывать, что срок годности протертой с сахаром смородины составляет всего 12 месяцев. И то, если хранить ее при температуре -18 градусов.

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Как сохранить черную смородину в свежем виде?

Этот вариант больше подходит для ленивых хозяек и для тех, кто любит добавлять ягоды, например, в пироги. Чтобы сохранить черную смородину в свежем виде, вам нужно разложить ее в контейнеры и обмотать их тканью. Затем положите их в морозилку. Так зимой вы сможете насладиться вкусом свежих ягод.

Ранее УНИАН назвал самый вредный способ приготовления яиц.

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