Этот способ сэкономит много времени и нервов тем, кто любит, чтобы на кухне все было идеально.

Мытье холодильника - не самое приятное и быстрое занятие, однако необходимое. Важно держать его в чистоте, чтобы еда хранилась в нормальных условиях.

Ранее мы писали, как хранить продукты в холодильнике, чтобы они не портились и не воняли - правила, о которых вы не знали. Сейчас же разберемся, как легко обеспечить чистоту полок.

Чем застелить полки в холодильнике - простое решение

Самый дешевый и быстрый способ - накрыть все поверхности обычной пищевой пленкой. Она защитит полки не только от грязи, но и от царапин и потертостей из-за взаимодействия с посудой. В случае, если пленка испачкалась, ее просто нужно заменить на новую.

Видео дня

Менее бюджетный способ сохранить полки в чистоте - купить специальные коврики для холодильника с антимикробным и антигрязевым покрытием.

Как отмыть полки в холодильнике - действенный способ

Прежде чем застилать полки пищевой пленкой, нужно их хорошо помыть и высушить. Лучше всего снять их, поместить в ванную или глубокую емкость и отмыть в воде с небольшим количеством моющего или пищевой содой. После этого их нужно насухо вытереть и вернуть на свои места.

Вас также могут заинтересовать новости: