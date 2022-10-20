Какой запах должен быть у мяса и как сразу понять, что продукт испорчен - узнайте в материале УНИАН.

Свежее мясо - универсальный продукт, из которого можно приготовить разные блюда. Однако, не всегда в магазине удается определить степень его свежести, к тому же, если даже вы купили качественный кусочек, то, забыв его в холодильнике, можете через время обнаружить неприятный запах. УНИАН расскажет, как определить, испортилось ли мясо свинины, говядины или курицы.

Ранее мы говорили о том, как размягчить мясо быстро и безопасно.

Как определить испорченное мясо курицы - советы

Свежая птица радует глаз ровным приятным светло-розовым оттенком, никак не пахнет или пахнет нейтрально, а при надавливании имеет упругую структуру. Испорченную курицу можно определить по нескольким признакам:

Видео дня

слизь - мясо покрывается ровным слоем вязкой слизи;;

- мясо покрывается ровным слоем вязкой слизи;; запах - резкий и неприятный, но, к сожалению, его можно замаскировать при готовке;

- резкий и неприятный, но, к сожалению, его можно замаскировать при готовке; цвет - появляются пятна зеленого цвета и потемневшие участки.

Мякоть курицы теряет свою эластичность - при надавливании она не возвращается в прежнюю форму. Недобросовестные продавцы часто вымывают курицу моющими средствами, а затем маринуют в уксусе и специях, чтобы скрыть неприятный запах. Именно поэтому не рекомендуется покупать в магазинах готовое замаринованное мясо.

Как определить испорченное мясо говядины - рекомендации

Говядина - продукт, который портится быстро, поэтому долго лежать на прилавке он не может. Для стейков, к примеру, мясо выдерживают и ферментируют специально, но это не то же самое, как если бы говядина "умирала" естественным образом. Мясо однозначно не стоит покупать, если вы заметите следующие признаки:

резкий запах - говядина, как и любое другое мясо, должна пахнуть нейтрально;

- говядина, как и любое другое мясо, должна пахнуть нейтрально; пятна - потемнение мяса до серого цвета, появление желтых пятен или заветренность говорят о низком качестве продукта;

- потемнение мяса до серого цвета, появление желтых пятен или заветренность говорят о низком качестве продукта; рыхлая структура - при надавливании мясо должно быть упругим без выделения сока.

Идеальный кусок говядины имеет алый или темно-красный оттенок, с прожилками и жиром. Если на него надавить, то мясо быстро вернется в прежнюю форму. Любой аромат, тем более кислый, как вы уже поняли, отсутствует.

Как определить испорченное мясо свинины - признаки

Мясо свинины достаточно опасно - именно в нем живут вредные микроорганизмы, бактерии и глисты, которые необходимо устранять, поддавая мясо тщательной термической обработке. Однако, если вы купили несвежий кусок мяса, то готовка не поможет, поэтому обращайте внимание на следующие нюансы:

цвет - если мякоть светло-розового оттенка, значит, хрюшку перекормили гормонами роста, а это небезопасно;

- если мякоть светло-розового оттенка, значит, хрюшку перекормили гормонами роста, а это небезопасно; следы - попробуйте подержать мясо через салфетку, если там останутся розовые пятна, значит это мясо обрезали, чтобы скрыть пропавшие части;

- попробуйте подержать мясо через салфетку, если там останутся розовые пятна, значит это мясо обрезали, чтобы скрыть пропавшие части; запах и вид - свежая свинина пахнет нейтрально, на ощупь мягкая и упругая, любые другие параметры - отклонение от нормы.

То же самое касается и замороженной свинины. Обращайте внимание на цвет льда - если он белый, то мясо было заморожено впервые, а если розовый, то это уже точно не первая заморозка, так как успели выделиться кровь и сок.

Можно ли есть мясо с кислым запахом и что делать со слизью

Даже если вы купили некачественный кусок мяса или увидели, что он испортился у вас в холодильнике, в некоторых случаях его еще можно спасти:

потемнение тушки - срезать мякоть с темными пятками и термически обработать "здоровый" кусок;

- срезать мякоть с темными пятками и термически обработать "здоровый" кусок; слизь - промыть под проточной водой и оставить в холодной воде на 15-20 минут.

Бывают ситуации, когда мясо категорически нельзя использовать и лучше выбросить - это если на нем появились признаки гниения или плесень. В таком случае мясо точно опасно для человека, как бы вы его ни готовили.

Мариновать мясо, которое удалось спасти, можно в специях для шашлыка, соевом соусе, горчице, уксусе с добавлением репчатого лука и чеснока. Учитывайте, что если после всех предпринятых мер мясо все равно источает неприятный запах, то выбрасывайте его и не подвергайте себя опасности.

Вас также могут заинтересовать новости: