Стоит ответственно выбирать, чем мыть полы лучше всего.

Обычно каждую неделю украинцы проводят в своих домах и квартирах влажную уборку, которая включает мытье полов и протирание поверхностей. Это позволяет собрать мелкую пыль, убрать пятна и липкие следы от пролитых жидкостей.

Используя правильные чистящие средства, можно также убрать большинство бактерий и возможных аллергенов.

Сегодня рассмотрим лайфхак, как мыть полы, чтоб они быстро сохли. Это пригодится в тех случаях, когда гости скоро придут, а поубирать все же нужно. Ранее мы рассказывали, чем убрать известковый налет в унитазе.

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Как быстро высушить пол после мытья

Гуру уборки в Instagram Элли поделилась советом, который не только ускоряет весь процесс, но и позволяет избежать следов на свежевымытых полах.

В частности, она использует швабру с двумя отсеками и автоматическим отжимом. Это экономит время и позволяет контролировать, сколько воды попадает на ваш пол.

Благодаря двум отсекам вы будете отжимать грязную воду, а мыть свой дом - чистой.

Перед тем, как мыть полы, наденьте на свою обувь толстые старые носки. Таким образом вы будете насухо протирать пол во время уборки. Дополнительный бонус заключается в том, что таким образом вы даже "отполируете" гладкую поверхность пола до блеска.

"Этот прием может показаться странным, но надев носки поверх обуви, вы высушите полы во время мытья - идеально, когда вы торопитесь или ждете гостей. Сначала наденьте тапочки или ботинки, а затем сверху - старую пару носков", - советует Элли.

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