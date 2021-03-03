Одна приставка на 30 желающих. Почему в Украине так сложно достать PlayStation 5

Прошло больше трех месяцев с момента старта продаж игровой консоли PlayStation 5, а ее все еще невозможно достать. О проблеме дефицита этих стратегических устройств на полном серьезе говорит даже президент США, а украинские программисты разрабатывают программы-боты, чтобы выхватить новинку быстрее спекулянтов-перекупщиков. УНИАН решил разобраться в сложной геополитической ситуации на консольном рынке.

В конце прошлого года семилетний жизненный цикл консоли PS4 подошел к концу, и Sony выпустила PlayStation 5. О ней говорили все – от профильных игровых медиа и сетей быстрого питания до персонажей сериала "Рик и Морти" и Алексея Дурнева. Так что, если последние несколько месяцев вы хоть раз заходили в интернет, то точно о ней слышали.

Естественно, что после такой мощной рекламы PlayStation 5 оказалась самой востребованной игровой консолью в мире. И всего за полтора месяца с момента старта продаж разошлась тиражом в 4,5 миллиона устройств. По словам Sony, запуск "пятерки" стал крупнейшим в истории.

Рик и Морти рекламируют PS5

Вот только, кроме статуса самой востребованной, PlayStation 5 оказалась еще и самой неуловимой. Найти новую "плойку" в свободной продаже – задача практически невыполнимая. И ниже мы расскажем почему. Но сначала давайте разберемся, насколько велик спрос на PS5 в Украине.

Кому нужна PS5 в Украине

По данным маркетинговой исследовательской компании Nielsen, большая часть украинцев предпочитает играть на ПК и смартфонах. И только 33% геймеров владеют игровыми консолями. А из них треть планирует купить PlayStation 5. Выходит – порядка 11 процентов игроманов хотят обзавестись игрушкой номер 5. Кажется, что не так-то это и много, но это – только на первый взгляд.

Согласно информации от ритейлеров, первая партия доставленных PlayStation 5 в Украине составила 1500 аппаратов, и их мало кто успел увидеть вживую – все они были распроданы за 2 дня. Вроде бы скромная цифра в сравнении с более состоятельными европейскими странами, но каждая консоль стоит 500 евро. А это означает, что украинцы всего за 2 дня отнесли в магазины электроники 750 тысяч евро, и это без учета проданных игр и аксессуаров – на один, так сказать, прилавок! Но самое интересное, что желающих купить новинку было намного больше.

"В день старта продаж мы ответили на 3457 сообщений в социальных сетях. Несмотря на поздний вечер, первая партия была выдана покупателям за несколько часов. Скорость выдачи была 1 консоль в минуту", – говорит руководитель направления "Развлечения и гейминг" компании "Цитрус" Игорь Малацковский.

В сети супермаркетов электроники "Фокстрот" нам подтвердили, что каждая новая партия PS5 продается "за считанные минуты", а на одну консоль приходится более 30 желающих.

Почему же при таком приличном спросе наблюдается этот странный дефицит? Есть две причины, и обе – глобальные.

Причины дефицита

На самом деле в дефиците сейчас не только новые консоли, но и видеокарты GeForce RTX 30-й серии, iPhone и много чего еще. Наблюдается острая нехватка одного из ключевых компонентов современной техники – полупроводников.

Проблема типичная для нынешних реалий – коронавирус. Еще в прошлом году заводы, которые выращивают кремниевые пластины, закрывались на карантин. А производители техники, видя опасную тенденцию, увеличивали объемы закупок, чтобы насобирать на складах хоть что-то – чем сформировали дефицит комплектующих. Выйдя из локдауна, полупроводниковые заводы заработали не в полную силу, что сказалось на объемах поставок. А это уже ударило и по производителям электроники.

"Я больше не хочу запускать консоли посреди пандемии, и никому не советую этого делать", – заявил в одном из интервью глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

К слову, от дефицита полупроводников пострадали не только технологические гиганты вроде Apple и Sony, но и автопроизводители. Так что на проблему даже обратил внимание новоизбранный президент США Джо Байден. Хозяин Белого Дома распорядился за 100 дней устранить сложности с поставками четырех ключевых продуктов, среди которых и полупроводники.

Впрочем, дефицит полупроводников не означает, что консоли сейчас совсем не производят. Напротив, в попытках удовлетворить спрос Sony пришлось преждевременно свернуть производство PS4 Pro и переоборудовать сборочные линии под пятую PlayStation.

Но даже после этого PS5 далеко не всегда попадает в руки геймеров. И вот тут уже в дело вступает вторая проблема – перекупщики. Мерзкие спекулянты скупают консоли быстрей обычных покупателей, а потом продают их геймерам вдвое дороже.

Причем проблема коснулась всех стран – от США и Германии до Индии и Украины. Мы решили на собственном опыте проверить, насколько сложно купить в нашей стране PS5.

Миссия невыполнима

Итак, преисполненные решимостью мы первым делом отправились за консолью в магазины сетей "Алло", Moyo, "Фокстрот", "Цитрус" и некоторые другие. Все эти бренды являются официальными ритейлерами Sony. Всем им поставляет продукцию один дистрибьютор – компания ERS, которая, в свою очередь, является официальным дистрибьютором Sony в Украине. Что это значит для нас, как покупателей? А то, что в этих торговых сетях консоли будут продаваться по официальным ценам, то есть 16999 грн за PS5 с Blu-ray приводом и 13699 грн за PS5 Digital Edition (без "дисковода").

Читайте такжеДве недели в будущем. Обзор PlayStation 5

Мы приехали в крупный киевский торговый центр, где присутствуют магазины всех вышеперечисленных сетей. Но вот беда, ни в одном из них PS5 не было, только пустые коробки для рекламы.

Интересно, что в мелких магазинах с "серой" техникой – назовем их "рога и копыта" – приставки были в наличии, но только… за 30000 грн. Барыги и спекулянты, – подумали мы и отправились на сайты официальных ритейлеров. Пусть там и не будет PS5 в наличии, так хотя бы адекватная цена и возможность оставить предзаказ. Надежда купить "пятерку" оставалась, но и тут все оказалось не так просто.

В разговоре с нами один из консультантов Moyo посоветовал не оформлять предзаказы на сайте их сети, так как начиная со второй партии они формируют предзаказы только тем, кто звонит "голосом" на горячую линию.

Еще больше тонкостей мы узнали от другой торговой сети. По словам представителей "Фокстрот", получить консоль по предзаказу вы сможете только в том случае, если сразу оплатите товар. Без предварительной оплаты это будет считаться только "заявкой на предзаказ", и, получив новую партию, магазин не будет ничего вам отправлять.

К сожалению, узнали мы это уже после того, как, по нашим данным, состоялось уже две поставки PlayStation 5 в Украину – в январе и феврале. А ведь сколько людей просто жмет кнопку предзаказа, оставляет свои контакты магазину и тщетно ждет, что им привезут вожделенную консоль?..

И судя по всему, немедленная оплата требуется, даже если на сайте написано: "Консоль в наличии". Такую надпись мы увидели в феврале в Moyo, но выбрали вариант оплаты "При получении". В результате наш заказ обрабатывался сутки, а после пришло уведомление о том, что консоли закончились.

Надежда начала гаснуть, но стало интересно, в каком порядке магазины выдают предзаказы.

"Нужно понимать, что оформленный предзаказ – не равно получить консоль. У нас сейчас 10000 предзаказов. Выдаем первым оформившим и рандомно далее", – рассказал Игорь Малацковский, руководитель направления "Развлечения и гейминг" компании "Цитрус".

При этом все торговые сети утверждают, что продают только по одной консоли в руки. Хотя и не исключают, что особо предприимчивые клиенты могут оформлять несколько предзаказов на разные номера телефонов – что в целом похоже на действия перекупщиков. Вот только с этой проблемой покупатели остаются один на один. Ведь будем честны, бизнесу не важно, кто покупает товар, главное, что его в принципе покупают.

"Если говорить о перекупщиках, то это скорее не мешает, а способствует еще большему спросу. При высоких ценах на консоли на сторонних сайтах мы можем продать свой ассортимент еще быстрее", – говорит начальник службы управления ассортиментом "Фокстрот" Михаил Айрапетян.

Параллельно с поиском консолей в течение двух месяцев мы также мониторили вторичный рынок PS5. За это время мы обнаружили, что только незначительная часть перекупщиков торгует приставками, привезенными из Европы. Остальные же продают по завышенной цене консоли, предназначенные для украинского рынка. Это легко можно узнать по коробке с соответствующей маркировкой о возрастных ограничениях и надписями на украинском. А это означает, что перекупщики отбирают у обычных покупателей возможность получить товар по приемлемой цене, не платят налоги и не предоставляют никаких гарантий.

Надо ли говорить, что за 2 месяца консоль нам так и не удалось купить?

Борьба с перекупщиками

Как мы писали выше, перекупщики консолей – это глобальная проблема. К примеру, в Британии "скальперы" (так англичане называют перекупщиков) используют бот, способный всего за 3 секунды оформить покупку на сайте. Обычный человек с ним не в силах соревноваться. В то время как "скальперы" только из одной поставки могут скупить 2 тысячи PS5. Эта проблема обрела такой масштаб, что политики обратились к правительству Британии с просьбой рассмотреть возможность запрета спекуляций на продаже консолей.

Правда пока это ни к чему не привело. А вот в Индии нашли другой способ борьбы с перекупщиками. Там пользователи индийской версии OLX массово кидают жалобы тем объявлениям, где PS5 продается намного выше официальной цены. И хоть объявления моментально блокируют, но ситуацию это не спасает. Перекупщики ставят низкие цены, а уже при общении с покупателем объясняют, что так дешево продавать не будут.

В Украине же решили играть на опережение – оформлять предзаказы быстрей перекупщиков с помощью телеграм-бота. Его написал украинский программист Юрий Мамурко. Бот отслеживает статус товара на сайтах, торгующих консолями по официальным ценам. Как только статус меняется, к примеру, с "Товар закончился" на "Предзаказ" или "Товар в наличии", подписчикам приходит уведомление, и они могут зайти на сайт соответствующего магазина, чтобы оформить покупку.

"В декабре у меня появилось желание обновить свою старенькую PS4, но в свободной продаже PS5 не оказалось. Начал спрашивать у знакомых, и они мне рассказали, что консоль несколько раз можно было купить в магазинах, но разбирали их почти моментально. И тогда я понял, что единственный способ мне приобрести консоль, это мониторить сайты продавцов. Тогда и зародилась идея написать бота, который будет раз в минуту обходить основные интернет-магазины и проверять доступность", – рассказал Юрий Мамурко.

В первую очередь Юрий делал телеграм-бот для себя, но как только ему удалось получить PlayStation 5, решил помочь другим игрокам.

"Перекупщики и так могли пользоваться своими собственными ботами, а я можно сказать, уравнял шансы. Дал возможность приобрести и обычным людям тоже. Ведь очевидно, что никто не сможет сидеть сутками в интернет-магазинах и обновлять страницу с товаром", – подчеркнул Юрий.

По словам Юрия, благодаря его боту уже 200-300 человек смогли приобрести PS5. Постепенно вокруг этого бота сформировалось сообщество тех, кто жаждет получить заветную консоль и тех, кому удалось ее купить. Вторые делятся впечатлениями и помогают первым в приобретении "плойки". К примеру, один из подписчиков хотел взять PS5 Digital Edition, а в магазине ему пришла версия с Blu-ray приводом. Он уступил ее другому человеку из чата. Чем не пример солидарности геймеров?

Кто виноват и что делать?

Причина дефицита PS5 в Украине достаточно прозаичная. Она кроется в маленьких партиях консолей для нашей страны, что говорит о том, что Sony недооценила наш рынок. Правда, это никак не оправдывает спекулянтов. Обычным же покупателям, которые хотят поскорей получить новинку, в любом случае придется запастись терпением. Как минимум одну из двух проблем, а именно – дефицит полупроводников, обещают устранить к концу этого года.

Сергей Коршунов

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter