От любви до ненависти и обратно. Как пандемия заставила Disney снова заняться играми

Коронавирус и локдаун сильно ударили по кинотеатрам, и некоторые студии начали искать спасения в играх. Одной из таких стала Disney. Компания анонсировала сразу две игры по своим крупнейшим франшизам. Хотя еще недавно у нее были сложные отношения с гейминдустрией. О каких трудностях идет речь, и что это значит для геймеров – узнаете в нашем материале.

Игры по фильмам выходили и раньше. Однако до недавнего времени большие киностудии рассматривали их, как сопутствующие товары. Вышел крупный блокбастер, а к нему фигурки главных героев и видеоигры по мотивам. Последние, зачастую, были настолько далеки от идеала, насколько это возможно в принципе.

За примером далеко ходить не надо. Вот двукратный обладатель «Оскара» – мультфильм «Холодное сердце» от Disney. Знаете, какая игра по его мотивам вышла? Три в ряд. Компания просто отдала права малоизвестной студии на создание простенькой мобильной игры для того, чтобы лучше доить фанатов мультика.

И такое было сплошь и рядом. Но пандемия изменила все. И вот уже Disney воскрешает собственную студию Lucasfilm Games (бывшая LucasArts) и анонсирует два блокбастера по мотивам своих самых крупных франшиз – «Индиана Джонс» и «Звездные войны». Хотя еще несколько лет назад компания с легкостью отменяла подобные проекты.

Удар в спину

Фанаты творчества LucasArts, игрового подразделения Lucasfilm, прекрасно помнят 2012 год. Пока он не наступил, будущее казалось светлым и безоблачным. Студия на тот момент успела отметится кучей таких культовых проектов, как Grim Fandango и Monkey Island, а к выпуску готовился Star Wars 1313 — мрачный экшен с видом от третьего лица, который в приземленном стиле показывал будни охотников за головами во вселенной «Звездных войн».

Тогда поклонники франшизы считали, что скоро получат свой Uncharted в любимых декорациях и с более суровым тоном повествования. Проект выглядел очень перспективным, но только не для Disney, которая со снисходительной улыбкой смотрела на интерактивные развлечения.

В 2012 году корпорация купила Lucasfilm. Ее интересовала исключительно интеллектуальная собственность компании Джорджа Лукаса, поэтому LucasArts осталась за бортом. Disney провела реструктуризацию, закрыла игровое подразделение и отменила разработку Star Wars 1313, несмотря на то, что выход игры ждала целая армия фанатов.

В результате эксклюзивная лицензия на создание интерактивных развлечений во вселенной «Звездных войн» в течение следующих десяти лет досталась Electronic Arts. В мире игр EA – это «корпорация зла», всеми силами вытягивающая из геймеров деньги. Но на тот момент Disney такой расклад устраивал. Electronic Arts платит отчисления, фанаты получают хоть какие-то игры по «Звездным войнам», а киностудия может сосредоточиться на производстве фильмов. И такая бизнес-стратегия работала до 2020 года.

И грянул гром

Disney не прогадала, когда решила купить Lucasfilm и запустить в производство новые «Звездные войны». Как бы поклонники ни ругали трилогию сиквелов, но она продемонстрировала прекрасные сборы. Даже ненавистный многим фильм «Последние джедаи» при бюджете $250 млн собрал более $1,3 млрд в мировом прокате. Да, вокруг картины разразился громкий скандал. Недовольство фанатов франшизы было слышно во всех уголках интернета, но так ли это важно? На самом деле, не особо, ведь затем вышел «Скайуокер. Восход» и тоже собрал более миллиарда долларов. А параллельно Disney приносили тонну средств «живые» ремейки ее культовых мультфильмов и киноленты Marvel.

Корпорация буквально купалась в деньгах, что подтверждает финансовый отчет за 2019 год. Чистая прибыль «дома Микки Мауса» за указанный период составила $10,4 млрд, и это с учетом колоссальных растрат на приобретение компании 21st Century Fox. Тогда Disney продолжала правильно поступать, с точки зрения ведения бизнеса. Она наращивала прибыль и вкладывалась в покупку новых франшиз, чтобы создавать еще больше успешных фильмов. Вместе с 21st Century Fox корпорации достались права на «Чужого», «Людей Х», «Дэдпула» и прочие хиты. А добавкой шел контрольный пакет акций стримингового сервиса Hulu. Казалось бы, ничто не сможет остановить доминирование Disney в киноиндустрии, но грянул 2020 год, а с ним — пандемия COVID-19.

Карантин, который ввели почти в каждой стране мира, отразился на всех сферах развлечений. Массовые мероприятия, фестивали и концерты были отменены, а кинотеатры — закрыты. Из-за этого кинокомпаниям, включая Disney, пришлось неоднократно переносить даты релиза своих блокбастеров. Например, «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон должна была появиться на больших экранах еще в мае 2020 года. Ее выход смещали уже дважды, и теперь он назначен на 7 мая 2021-го. Вот только инсайдеры твердят, что в Голливуде творится хаос, и крупные компании готовятся к очередному «переезду» премьер своих главных фильмов. Прокат «Тенета» в условиях пандемии продемонстрировал неудовлетворительные результаты, а тем временем в США многие кинотеатры по-прежнему либо закрыты, либо пускают на сеансы строго ограниченное количество зрителей.

Получается, Disney в один миг лишилась своего главного и стабильного источника доходов. В таких условиях корпорации довелось искать новые варианты заработка денег. Одним из них стало активное развитие стримингового сервиса Disney+, но это долгий путь. Необходимо несколько лет подряд наращивать клиентскую базу и создавать контент. А уж прибыль ждать можно и вовсе десятилетиями. Netflix тому яркий пример. А вторым вариантом для корпорации стали игры, на которые еще 8 лет назад она смотрела свысока.

В январе 2021 года Disney объявила о воскрешении бренда Lucasfilm Games. Под ним будут выходить все проекты по франшизам корпорации, а таких, судя по всему, запланировано немало. «Дом Микки Мауса» уже объявил о сотрудничестве с издательством Bethesda Softworks и студией MachineGames над игрой про Индиану Джонса. А еще Disney начала работать с Ubisoft и командой Massive над проектом с открытым миром во вселенной «Звездных войн».

Корпорация наконец-то поняла, что из всей сферы развлечений наибольшую прибыль сейчас генерируют видеоигры. Но, чтобы увлечь искушенных геймеров, нужно сделать действительно качественный продукт. Отсюда и растут корни сотрудничества с такими ветеранами разработки, как Bethesda и Ubisoft.

Что это значит для игроков

Решение Disney сотрудничать с разными издательствами и создавать игры по своим популярным франшизам — это, безусловно, хорошая новость для каждого геймера. Еще недавно Disney было плевать, что Electronic Arts даже не пытается всецело реализовать потенциал «Звездных войн» в сфере интерактивных развлечений.

Однако пандемия и беда с прокатом заставили корпорацию изменить свое отношение. Игра про Индиану Джонса имеет все шансы стать высококлассным одиночным приключением. MachineGames, известная по шутерам Wolfenstein, умеет создавать шикарные произведения, когда ей дают творческую свободу. Об убийце Uncharted говорить пока рано, но как минимум конкурент уже маячит на горизонте. А благодаря Ubisoft у нас появится возможность исследовать открытый мир какого-нибудь Татуина, Кашиика или других известных планет. Конечно, есть опасения, что к своему проекту французское издательство прикрутит гринд, аванпосты и магазин с покупками за реальные деньги, но об этом судить пока рано. Зато о профессионализме Massive можно говорить даже сейчас. Студия уже доказала свое мастерство в работе над играми с открытыми мирами. Да, две части The Division нельзя назвать идеальными, однако они нашли свою аудиторию.

И это лишь первые анонсы — наверняка у Disney еще припасены сюрпризы. Только представьте, если вышеупомянутые игры по франшизам корпорации станут хитами, и она захочет дальше покорять индустрию интерактивных развлечений. Тогда появятся шансы увидеть какую-нибудь Alien: Isolation 2, боевик про Людей Х и приключение во вселенной «Планеты обезьян». За каждую из таких игр фанаты скажут Disney «спасибо», и наградят корпорацию отменной прибылью.

Последуют ли за Disney другие?

Как уже говорилось выше, пандемия повлияла на все сферы развлечений, но по-разному. Игровая индустрия в 2020 году продемонстрировала необычный рост и сгенерировала общий доход в размере $174,9 млрд. Это на 19,6% больше, чем в 2019-м. Рынок развивается семимильными шагами, и его не могут игнорировать даже такие консервативные корпорации, как Disney. Если уж она решила активно зарабатывать на качественных интерактивных развлечениях, то и другие об этом задумаются.

Самый простой способ влиться в игровую индустрию для кинокомпаний – продать лицензию на адаптацию своих франшизы. Например, Paramount Pictures в сотрудничестве с 2K Games и Hangar 13 (создатели ремейка «Мафии») вполне могла бы запустить в производство игру по «Крестному отцу». Реален ли такой сценарий? Вполне. Увидим ли мы его в ближайшем будущем? Зависит сразу от нескольких факторов. С одной стороны, если пандемия затянется, то наверняка многие кинокомпании последуют примеру Disney. У них ведь есть целые штаты аналитиков, которые попросту не могут игнорировать цифры. А с другой, на создание качественной игры уйдут как минимум три года. Возможно, такие сроки не устроят часть кинокомпаний, и они предпочтут подождать, когда полноценно откроются кинотеатры. Но уже сейчас можно смело сказать, что решение Disney позволит геймерам увидеть больше разнообразных игр, а это всегда хорошо.

Сергей Коршунов, Назар Степорук

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