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Порошенко без приглашения пришел на эфир "Право на власть" (полное видео)

10:11, 12 апреля 2019
Выборы 2019
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Петр Порошенко / REUTERS

Ранее Петр Порошенко игнорировал эфиры программы, на которые его приглашали, однако на этот раз он появился без приглашения.

Один из ведущих Сергей Иванов признался, что появление Порошенко стала абсолютной неожиданностью и никоим образом не является постановкой. Президент заявил, что готов в течение 40 минут ответить на все вопросы от любых гостей студии.

Порошенко поблагодарил ведущую Наталью Мосейчук за работу и назвал ее "замечательной журналисткой". Мосейчук спросила у кандидата в президенты Порошенко, почему он не приезжал в студию раньше, когда его приглашали перед первым туром.

"Я твердо подчеркиваю, что я сегодня приехал, потому что твердо убежден, что должны состояться дебаты. Я сегодня приехал, чтобы пригласить Владимира Александровича...", - сказал Порошенко.

Кандидат в президенты пригласил своего конкурента на выборах во втором туре Владимира Зеленского на дебаты непосредственно в этом эфире. Ведущая отметила, что сейчас на канале будут выяснять, сможет ли Зеленский приехать в студию и принять участие в программе. Впоследствии она сообщила, что Зеленский уже направляется во Францию и не может физически присутствовать на эфире.

После этого к разговору по телефону присоединился Владимир Зеленский и между кандидатами возникла словесная перепалка из-за даты дебатов.

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Во время разговора Зеленский снова согласился провести дебаты с Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский". Президент настаивал на своем видении предвыборной дискуссии: провести 14 апреля дебаты на стадионе, а 19-го – встретиться в студии общественного вещателя. Зеленский настаивал на встрече 19 апреля, но не в студии, а на стадионе. Кандидаты говорили синхронно, часто перебивая друг друга и не слушая оппонента. В конце Зеленский резко завершил разговор. "Сейчас я закончу. 19-го числа на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания", - заявил он. После этого были слышны телефонные гудки.

В студии "Право на власть" также присутствовал заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Константин Кулик. Он обвинил Порошенко во вмешательстве в расследование так называемого "дела Курченко", в котором фигурирует окружения действующего главы государства.

Порошенко опроверг эти заявления: "Информация о якобы моем вмешательстве в любые уголовные дела, и в том числе дело, о котором говорит господин Кулик - это абсолютная чушь. Это абсолютная, откровенная ложь!".

Кулик свою очередь заявил, что Порошенко дважды "мягко влиял" на его дела – Тимонькина и Саакашвили, а также несколько раз якобы было вмешательство со "ссылкой" на действующего президента.

Петр Порошенко в эфире "Право на власть" также объяснил, почему уволил главу Одесской ОГА Максима Степанова.

Сам Степанов в студии заявил, что связывает свое увольнение с результатами первого тура выборов в Одесской области. "И заявление по собственному желанию я не писал", - подчеркнул экс-чиновник.

В ответ Порошенко сказал, что причин для увольнения несколько, в частности падение Одесской области в рейтинге регионов. Порошенко добавил, что должен принимать голосование людей и сделать соответствующие выводы.

"Председатель ОГА - это политическая должность. И та оценка, которую дали избиратели в Одесской области действующей власти, это не только оценка президенту, но и работы председателя ОГА", - добавил он.

Свое выступление в "Право на власть" Порошенко завершил еще одним обращением к Зеленскому, в котором снова призвал своего кандидата прийти 14 апреля на дебаты на НСК "Олимпийский".

Напомним, генеральный директор 1+1 Media Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко после его неожиданного приезда в эфире программы "Право на власть". По его словам, на программу кандидатов в президенты не приглашали, однако Порошенко решил сам приехать на эфир. Он также подчеркнул, что иск будет касаться и бывших обвинений от Порошенко в адрес телеканала 1+1.

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Теги: #выборы президента Украины 2019#Петр Порошенко