Порошенко без приглашения пришел на эфир "Право на власть" (полное видео)

Кандидат в президенты пригласил своего конкурента на выборах во втором туре Владимира Зеленского на дебаты непосредственно в прямом эфире.

Президент Украины Петр Порошенко впервые пришел на эфир ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1.

Ранее Петр Порошенко игнорировал эфиры программы, на которые его приглашали, однако на этот раз он появился без приглашения.

Один из ведущих Сергей Иванов признался, что появление Порошенко стала абсолютной неожиданностью и никоим образом не является постановкой. Президент заявил, что готов в течение 40 минут ответить на все вопросы от любых гостей студии.

Порошенко поблагодарил ведущую Наталью Мосейчук за работу и назвал ее "замечательной журналисткой". Мосейчук спросила у кандидата в президенты Порошенко, почему он не приезжал в студию раньше, когда его приглашали перед первым туром.

"Я твердо подчеркиваю, что я сегодня приехал, потому что твердо убежден, что должны состояться дебаты. Я сегодня приехал, чтобы пригласить Владимира Александровича...", - сказал Порошенко.

Кандидат в президенты пригласил своего конкурента на выборах во втором туре Владимира Зеленского на дебаты непосредственно в этом эфире. Ведущая отметила, что сейчас на канале будут выяснять, сможет ли Зеленский приехать в студию и принять участие в программе. Впоследствии она сообщила, что Зеленский уже направляется во Францию и не может физически присутствовать на эфире.

После этого к разговору по телефону присоединился Владимир Зеленский и между кандидатами возникла словесная перепалка из-за даты дебатов.

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Во время разговора Зеленский снова согласился провести дебаты с Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский". Президент настаивал на своем видении предвыборной дискуссии: провести 14 апреля дебаты на стадионе, а 19-го – встретиться в студии общественного вещателя. Зеленский настаивал на встрече 19 апреля, но не в студии, а на стадионе. Кандидаты говорили синхронно, часто перебивая друг друга и не слушая оппонента. В конце Зеленский резко завершил разговор. "Сейчас я закончу. 19-го числа на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания", - заявил он. После этого были слышны телефонные гудки.

В студии "Право на власть" также присутствовал заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Украины Константин Кулик. Он обвинил Порошенко во вмешательстве в расследование так называемого "дела Курченко", в котором фигурирует окружения действующего главы государства.

Порошенко опроверг эти заявления: "Информация о якобы моем вмешательстве в любые уголовные дела, и в том числе дело, о котором говорит господин Кулик - это абсолютная чушь. Это абсолютная, откровенная ложь!".

Кулик свою очередь заявил, что Порошенко дважды "мягко влиял" на его дела – Тимонькина и Саакашвили, а также несколько раз якобы было вмешательство со "ссылкой" на действующего президента.

Петр Порошенко в эфире "Право на власть" также объяснил, почему уволил главу Одесской ОГА Максима Степанова.

Сам Степанов в студии заявил, что связывает свое увольнение с результатами первого тура выборов в Одесской области. "И заявление по собственному желанию я не писал", - подчеркнул экс-чиновник.

В ответ Порошенко сказал, что причин для увольнения несколько, в частности падение Одесской области в рейтинге регионов. Порошенко добавил, что должен принимать голосование людей и сделать соответствующие выводы.

"Председатель ОГА - это политическая должность. И та оценка, которую дали избиратели в Одесской области действующей власти, это не только оценка президенту, но и работы председателя ОГА", - добавил он.

Свое выступление в "Право на власть" Порошенко завершил еще одним обращением к Зеленскому, в котором снова призвал своего кандидата прийти 14 апреля на дебаты на НСК "Олимпийский".

Напомним, генеральный директор 1+1 Media Александр Ткаченко заявил, что телеканал подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко после его неожиданного приезда в эфире программы "Право на власть". По его словам, на программу кандидатов в президенты не приглашали, однако Порошенко решил сам приехать на эфир. Он также подчеркнул, что иск будет касаться и бывших обвинений от Порошенко в адрес телеканала 1+1.