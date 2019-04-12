Зеленский вылетел эконом-классом на встречу с Макроном - в сети делятся селфи с кандидатом (фото)
01:45, 12 апреля 2019Курьёзы
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Девушка подчеркнула, что в самолете выстроилась очередь из желающих сфотографироваться с Зеленским.
Одна из пассажирок выложила снимки в сториз / УНИАН
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский вылетел в Париж на встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном. Фотографии из салона самолета появились в сети.
Одна из пассажирок выложила снимки в сториз в Instagram. «Теперь у меня есть селфи с будущим президентом», - написала она.
Девушка подчеркнула, что в самолете выстроилась очередь из желающих сфотографироваться с Зеленским. Она также добавила, что кандидат в президенты Украины летит эконом-классом.
Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский и Порошенко поедут в Париж к Макрону.
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