Зеленский вылетел эконом-классом на встречу с Макроном - в сети делятся селфи с кандидатом (фото)

Девушка подчеркнула, что в самолете выстроилась очередь из желающих сфотографироваться с Зеленским.

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский вылетел в Париж на встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном. Фотографии из салона самолета появились в сети.

Одна из пассажирок выложила снимки в сториз в Instagram. «Теперь у меня есть селфи с будущим президентом», - написала она.

Девушка подчеркнула, что в самолете выстроилась очередь из желающих сфотографироваться с Зеленским. Она также добавила, что кандидат в президенты Украины летит эконом-классом.

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский и Порошенко поедут в Париж к Макрону.