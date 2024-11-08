Они указали, чего не хватает Украине, чтобы запустить гражданские грузовые и пассажирские авиаперевозки уже сейчас.

Украинские авиакомпании рассказали УНИАН об условиях возобновления полетов из Украины на фоне разговоров о возможном открытии аэропортов "Львов" или "Борисполь".

Как говорится в статье УНИАН, представители авиакомпании SkyUp Airlines отмечают, что сегодня невозможно говорить о конкретных сроках по восстановлению гражданских авиаперевозок из-за имеющихся рисков безопасности. По их мнению, восстановление гражданских полетов - это многоуровневый процесс, который требует значительного времени и усилий многих сторон.

"В первую очередь мы должны получить гарантии безопасности и одобрение от Вооруженных Сил Украины, Государственной авиационной службы Украины, Европейского агентства авиационной безопасности и других компетентных органов стран, из которых будут осуществляться полеты. Дополнительно нужно коммуницировать с лизингодателями, страховщиками, а также обеспечить восстановление инфраструктуры и настроить все необходимые внутренние процессы".

Определенные условия возобновления полетов назвали и в компании Supernova Airlines (авиакомпании "Новой почты"). "Компания Supernova поддерживает открытие воздушного пространства над Украиной. Однако для этого должны быть соответствующим образом уменьшены все риски для гражданских самолетов и гарантирована безопасность таких полетов. Если выполнение рейсов будет нести малейшую угрозу для наших пилотов - мы точно от них откажемся. Ведь жизнь людей для нас главное", - сказали в компании в ответ на запрос УНИАН.

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Кроме того, в Supernova добавляют, что будут учитывать экономическую целесообразность полетов из Украины. Ведь на себестоимость рейсов может существенно повлиять стоимость страховки для самолетов. Пока в компании готовы "делать любой экспертный и интеллектуальный вклад" в разработку решения об открытии воздушного пространства.

Восстановление гражданского авиасообщения в Украине

Тема открытия гражданского авиасообщения в Украине на фоне войны активно обсуждалась в течение 2022-23 годов, рассматривались различные аэропорты, но полеты так и не возобновились. Однако ранее в отечественном МИД сообщали, что полеты во Львов могут начаться после получения Украиной F-16.

Весной 2024 года Александр Кубраков, вице-премьер по восстановлению - министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры, заявил, что Украина официально начала переговоры с регуляторами США и Евросоюза по восстановлению пассажирских авиаперевозок.

22 октября появилась информация, что авиакомпания "Новой почты" Supernova Airlines, получила разрешения на гражданские грузовые перевозки из Праги во Львов и Киев с 1 ноября текущего года.

30 октября украинские чиновники, посольство США и европейские регуляторные органы представили дорожную карту открытия воздушного пространства в условиях войны. В закрытой презентации приняли участие в том числе и представители SkyUp Airlines и Supernova Airlines.

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